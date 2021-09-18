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Псковский театр впервые выступил в программе Санкт-Петербургской премии «Прорыв»

Две премьеры Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина впервые вошли в офф-программу Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв». 18 сентября труппа из Пскова показала на Новой сцене Александринского театра документальный секстет «Дни Победы» Веры Поповой, сообщила пресс-служба премии.

«В "Днях Победы" перед зрителями разворачиваются судьбы шести молодых людей, на долю которых выпало испытание Великой Отечественной войной". В этом спектакле нет разделения на сцену и партер: зрители и актеры находятся в едином пространстве, и это - пространство памяти», - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

19 сентября покажут детектив в 13-и главах «Свидетельские показания» по пьесе драматурга Дмитрия Данилова. Режиссер спектакля Семен Серзин, ранее снявший фильм по пьесе Данилова «Человек из Подольска», - воспитанник режиссерской мастерской профессора Вениамина Фильштинского, создатель и руководитель независимого театрального объединения «Невидимый театр» в Петербурге.

В 2021 году Псковский драматический театр официально стал филиалом Александринского театра. Новая структура получила название Национальный драматический театр России. В планах двух коллективов - совместные фестивали, творческие лаборатории, обмен актерами, взаимные гастроли. Так, в год своего 265-летия Александринский театр начал сезон не на своей сцене, а в Псковском кремле, открыв здесь программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Здесь представили гастрольную версию спектакля Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви», специально созданную для показа в музеях-заповедниках России.