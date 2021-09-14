Определены победители творческого конкурса «Псков. Любовь»

Завершился творческий конкурс «Псков. Любовь», организованный Театрально-концертной дирекцией Псковской области. В этом конкурсе могли принять участие все желающие, кто любит Псков, кто живет в Пскове или кто когда-либо бывал здесь, и этот город оставил у них неизгладимые впечатления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.
Конкурс проводили с 22 августа по 10 сентября по трем номинациям: «Текст» - истории любви, «Видеоролик» - признания в любви, «Песня» - песни о любви к Пскову. В адрес организаторов поступили заявки из Пскова, а также из других городов и районов области. Посмотреть все работы можно на сайте мойрегион60.рф.
Компетентное жюри возглавил член правления Союза кинематографистов Российской Федерации, член правления Гильдии продюсеров России Эдуард Пичугин. Также жюри представляли: начальник отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Виктория Прокопчук; заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева; продюсер, культуролог, директор киностудии «КиноМельница», член Союза кинематографистов РФ, член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга Ольга Аграфенина; профконсультант по творческим вопросам ГАУК Псковской области «Театрально-концертная дирекция» Дмитрий Волхонов.
По мнению жюри, выбор был нелегким, поскольку «почти все присланные работы отличались оригинальностью и качеством исполнения, а также интересным содержанием». В итоге победителями конкурса стали:
Добавим, на сайте мойрегион60.рф также было проведено интернет-голосование конкурса «Псков. Любовь». По мнению пользователей сайта, победителями стали:
Для победителей конкурса предусмотрены следующие призы:
Номинация «Видеоролик»:
Номинация «Песня»:
Номинация «Текст»:
Отметим, для получения призов всем победителям необходимо связаться с организаторами конкурса по электронной почте: info@tkd-pskov.ru.
Конкурс «Псков. Любовь» прошел при поддержке комитета по культуре Псковской области, управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области.