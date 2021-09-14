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Определены победители творческого конкурса «Псков. Любовь»

Завершился творческий конкурс «Псков. Любовь», организованный Театрально-концертной дирекцией Псковской области. В этом конкурсе могли принять участие все желающие, кто любит Псков, кто живет в Пскове или кто когда-либо бывал здесь, и этот город оставил у них неизгладимые впечатления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Конкурс проводили с 22 августа по 10 сентября по трем номинациям: «Текст» - истории любви, «Видеоролик» - признания в любви, «Песня» - песни о любви к Пскову. В адрес организаторов поступили заявки из Пскова, а также из других городов и районов области. Посмотреть все работы можно на сайте мойрегион60.рф.

Компетентное жюри возглавил член правления Союза кинематографистов Российской Федерации, член правления Гильдии продюсеров России Эдуард Пичугин. Также жюри представляли: начальник отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Виктория Прокопчук; заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева; продюсер, культуролог, директор киностудии «КиноМельница», член Союза кинематографистов РФ, член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга Ольга Аграфенина; профконсультант по творческим вопросам ГАУК Псковской области «Театрально-концертная дирекция» Дмитрий Волхонов.

По мнению жюри, выбор был нелегким, поскольку «почти все присланные работы отличались оригинальностью и качеством исполнения, а также интересным содержанием». В итоге победителями конкурса стали:

в номинации «Текст – истории любви» призовое место занял Тимофей Власов (8,24 балла),

в номинации «Песня о любви к городу Пскову» победителем стала Людмила Бомейко (8,88 балла),

в номинации «Видеоролик - признание в любви» победила Людмила Бомейко (8,72 балла).

Добавим, на сайте мойрегион60.рф также было проведено интернет-голосование конкурса «Псков. Любовь». По мнению пользователей сайта, победителями стали:

Вера Ланкина 110 голосов (песня),

Татьяна Рыжова 68 голосов (текст),

Людмила Бомейко 29 голосов (видеоролик).

Для победителей конкурса предусмотрены следующие призы:

Номинация «Видеоролик»:

победитель по решению жюри – профессиональная камера,

победитель онлайн голосования – прокат на всех площадках, экранах области.

Номинация «Песня»:

победитель по решению жюри – профессиональный микрофон,

победитель онлайн голосования – профессиональная аранжировка, запись и выпуск сувенирного диска ограниченным тиражом.

Номинация «Текст»:

победитель по решению жюри – ноутбук,

победитель онлайн голосования – читка текста профессиональными артистами, создание видеоверсии.

Отметим, для получения призов всем победителям необходимо связаться с организаторами конкурса по электронной почте: info@tkd-pskov.ru.

Конкурс «Псков. Любовь» прошел при поддержке комитета по культуре Псковской области, управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области.