Сцена / Новости

Кинокомпании по заявке смогут вернуть часть денег за съемки в Псковской области

Центр поддержки кинематографии, созданный на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области, продолжает прием заявок от кинокомпаний, которые снимали фильмы на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

На основании конкурсного отбора по решению комиссии кинопроизводителям будет возвращаться часть затрат на производство фильмов, путем предоставления субсидий из областного бюджета.

Подать заявку можно в срок до 18:00 1 ноября по адресу: 180007, Псковская область, город Псков, улица Конная, дом 2, офис 406. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Театрально-концертной дирекции.

Напомним, администрация региона в мае 2019 года подписала соглашение, согласно которому на базе Театрально-концертной дирекции создан «Центр поддержки кинематографии». Он получил все полномочия по государственной поддержке киностудий, действующих на территории региона. Одной из основных целей Центра является поддержка отечественной кинематографии.

С информацией о сроках и форме подачи заявки, требованиях к организации кинематографии, претендующей на получение субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с осуществлением производства национальных фильмов на территории Псковской области, можно ознакомиться в приложении.