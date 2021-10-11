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Псковского актера вновь избрали в секретариат Союза театральных деятелей РФ

25.10.2021 20:07|ПсковКомментариев: 0

Восьмой Съезд Союза театральных деятелей Российской Федерации прошел в Москве. На нем народный артист России, актер Псковского театра драмы Юрий Новохижин вошел в состав секретариата Союза сроком на пять лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре. 

Юрий Новохижин – народный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, с 1978 года актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Он является председателем Псковского регионального отделения СТД с 1986 года, с 2001 года – секретарь СТД РФ, с 2011 года – представитель СТД РФ в Северо-Западном федеральном округе. Юрий Новохижин – обладатель высшей награды Союза театральных деятелей «Золотой знак СТД РФ».

«Более сорока лет остается ведущим актером и творческим лидером в труппе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Сыграл на псковской сцене более ста разноплановых персонажей, снискав любовь и уважение зрителей. Актер много работает и в настоящее время, исполняет роли в спектаклях "Соседи", "Позвольте вам выйти вон!", "Отелло". За мужскую роль второго плана в спектакле "Река Потудань" актер был номинирован на Национальную театральную премию "Золотая маска"», - рассказали в театре. 

В следующем году Юрий Новохижин отметит свой юбилей. На съезде также выбрали председателя СТД РФ. Им стал советский и российский актер и режиссер театра и кино Александр Калягин.

«Поздравляем Юрия Михайловича (Новохижина - ред.) с избранием в команду председателя СТД Александра Калягина и желаем ему крепкого здоровья, творческого долголетия и зрительской любви!» - добавили в театре. 

Теги: #театр #псков #искусство
Источник: Псковская Лента Новостей
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