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Кинокритик раскроет псковичам секрет популярности «Игры в кальмара»

Кинокритик Егор Беликов расскажет жителям Пскова секрет популярности южнокорейского сериала «Игры в кальмара». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Псковичей приглашают на лекцию кинокритика, члена редколлегии журнала «Искусство кино» Егора Беликова, которая состоится 27 октября в 19.00 в киноклубе Псковского театра драмы «Молоко и Сено». Вход бесплатный и по предварительной регистрации.

Егор Беликов расскажет о феномене жестокого кино. Будут осуждаться вопросы: в чем секрет популярности «Игры в кальмара»? Какой эффект на зрителя могут произвести кровь и откровенные сцены? Почему любое кино можно смотреть в любом возрасте? И можно ли винить Пазолини, просмотренного подростком, в том, что Егор Беликов вырос таким?

Организаторы позиционируют встречу как «несерьезную, но экспертную лекцию о серьезных вещах», отметили в драмтеатре.

Егор Беликов является членом гильдии киноведов и кинокритиков РФ, отборщиком Московского еврейского кинофестиваля, редактором «Кино ТВ», публикуется в РИА Новостях, Esquire, «Афише Daily», Forbes.

Записаться на лекцию можно в соцсетях проекта VETKA или по номеру телефона: +7 (992) 292-50-60.

С 11 октября зрителям необходимо предъявить на контроле документ о вакцинации от COVID-19 или документ о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании. При себе нужно иметь паспорт. Зрителям до 18 лет предъявлять документ о вакцинации не нужно.