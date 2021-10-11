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Сцена / Новости

Имперский русский балет представит в Пскове «Лебединое озеро»

01.11.2021 13:32|ПсковКомментариев: 0

Имперский русский балет 12 и 13 ноября покажет на сцене большого концертного зала Псковской областной филармонии балет Петра Чайковского «Лебединое озеро». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Уже несколько лет подряд Имперский русский балет радует псковичей и гостей города своими блистательными постановками. По сложившейся традиции известный коллектив выступит в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области», - отметили в ТКД.

На этот раз любителям балета предстоит встреча с постановкой, принадлежащей к числу выдающихся произведений классического балетного искусства.

«"Лебединое озеро" - история любви из рыцарских времен, соединившая вымысел и реальность, надежды на счастье, предательство и искупление вины своей жизнью, никого не оставляет равнодушным уже более 140 лет. Его главной составляющей остается гениальная музыка великого русского композитора, полная силы, мощи, тончайшего лиризма и богатства красок. Благодаря ей самая волнующая поэма о верной любви неизменно востребована и любима в России и во всем мире. Благодаря ей балет, где царствуют добро и красота вопреки невзгодам жизни, можно смотреть бесконечно», - рассказали в ТКД. 

Там также отметили, что явление «Лебединого озера» на сцене в 19 веке ознаменовало рождение русского классического балета. А вдохновение на создание бессмертного шедевра Петра Чайковский нашел в Баварии, у стен знаменитого Нойшванштайна – «лебединого замка» короля Людвига Второго.

12 ноября балет начнется в 19.00, а 13 ноября - в 11.00 и 15.00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Художественный руководитель Имперского русского балета — заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, а Губернаторского симфонического оркестра Псковской области — Николай Хондзинский 

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». При этом ее держатель может приобрести по ней только один билет на одно мероприятие.

Напомним, зрители старше 18 лет смогут посетить балет при наличии одного из двух документов: документа/OR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Теги: #псков #ТКД #балет
Источник: Псковская Лента Новостей
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