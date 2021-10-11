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Псковский драмтеатр опубликовал актуальную афишу спектаклей

Псковский драмтеатр представил актуальную афишу спектаклей на ноябрь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Расписание спектаклей можно посмотреть на сайте театра. Там же можно забронировать билеты на предстоящие спектакли.

Напомним, с 8 ноября посещение культурных мероприятий в Псковской области будет доступно при предъявлении следующих документов:

сертификата о вакцинации от коронавируса;

документа о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев;

медицинского отвода и отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня.