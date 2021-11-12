Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
тарелкин в москве
современное искусство в пскове
афиша театра ноябрь
острожно, «магазин»!
юбилей оркестра
балет для детей
ещё Новости 12.11.2021 15:100 Деньги и симфония: псковская филармония приглашает на лекцию о классической музыке 12.11.2021 17:290 Большинство сотрудников Псковской областной филармонии привились от COVID-19 12.11.2021 15:100 Деньги и симфония: псковская филармония приглашает на лекцию о классической музыке 10.11.2021 13:200 Псковичам предлагают посетить балет «Лебединое озеро» по «Пушкинской карте» 09.11.2021 16:231 Псковский драмтеатр опубликовал актуальную афишу спектаклей 04.11.2021 18:160 Фильмы «якутского Тарантино» бесплатно покажут на фестивале в Пскове
Сцена / Новости

Большинство сотрудников Псковской областной филармонии привились от COVID-19

12.11.2021 17:29|ПсковКомментариев: 0

Большинство сотрудников Псковской областной филармонии привились от коронавируса. Об этом сообщила директор региональной филармонии Елизавета Барышникова на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 ноября.

«Большая часть сотрудников филармонии привилась, - отметила она. - Слава богу, очень мало, кто болеет. Практически люди не болеют. Нам удается избегать отмен и переносов, связанных с болезнями сотрудников».

По ее словам, филармонии удалось адаптироваться к существующим условиям. «Не могу сказать, что это какой-то успех. Вся сфера культуры очень сильно перестроилась, начала играть по новым, другим правилам. Что касается Псковской областной филармонии, мы стараемся избегать отмен и переносов. Но это ситуации, которых в сегодняшних условиях избежать невозможно», - сказала она.

Елизавета Барышникова сообщила, что большинство зрителей относится к отменам и переносам концертов с пониманием. «Надо отдать должное нашим зрителям, они нас все равно поддерживают, покупаются билеты. Конечно, происходят ситуации, когда они сдаются. Но в общем и целом все позитивно», - подчеркнула директор филармонии.

«Стараемся делать так, чтобы работа продолжалась и шла энергия от нашего труда и работы, шел позитив», - резюмировала Елизавета Барышникова.

Теги: #псков #вакцинация #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
12.11.2021, 17:290 Большинство сотрудников Псковской областной филармонии привились от COVID-19 12.11.2021, 16:560 Дима Билан посетит Псков во время юбилейного тура 12.11.2021, 16:083 Елизавета Барышникова: Нужны очень серьезные вложения в Губернаторский оркестр 12.11.2021, 15:300 «Подстрочник»: Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям? ВИДЕО
12.11.2021, 15:100 Деньги и симфония: псковская филармония приглашает на лекцию о классической музыке 12.11.2021, 14:151 Музыкальный театр в Пскове необходим - Елизавета Барышникова 11.11.2021, 16:541 ПЛН-ТВ: Выставка-инсталляция «Корень» в Пскове 11.11.2021, 14:320 Режиссер «Смерти Тарелкина» впервые сыграл в спектакле вместе с псковскими артистами
11.11.2021, 11:190 Худрук Имперского русского балета о подготовке детей к восприятию постановок и псковских зрителях 10.11.2021, 13:200 Псковичам предлагают посетить балет «Лебединое озеро» по «Пушкинской карте» 10.11.2021, 11:470 Псковский театр кукол опубликовал ноябрьскую афишу и новые условия посещения спектаклей 09.11.2021, 17:520 Выставка-инсталляция «Корень» открылась в Пскове
09.11.2021, 16:231 Псковский драмтеатр опубликовал актуальную афишу спектаклей 09.11.2021, 11:390 Фестиваль современного искусства пройдет в псковской филармонии 08.11.2021, 13:515 Псковичам с ранимой психикой рекомендовали не смотреть спектакль «Магазин» 08.11.2021, 13:090 Балетную классику для детей представят в псковской филармонии
06.11.2021, 13:560 Французская художница презентует свой новый проект в Пскове 04.11.2021, 18:160 Фильмы «якутского Тарантино» бесплатно покажут на фестивале в Пскове 03.11.2021, 14:050 Юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра пройдет в Пскове 02.11.2021, 16:150 Псковский драмтеатр показал спектакль «Смерть Тарелкина» в Москве
02.11.2021, 14:570 Записанный в Псковском кремле спектакль покажут на телевидении 02.11.2021, 14:142 Первый международный фестиваль современного искусства откроется в Пскове 01.11.2021, 13:320 Имперский русский балет представит в Пскове «Лебединое озеро» 01.11.2021, 11:230 Показы псковского бэби-спектакля прошли в Москве
28.10.2021, 15:300 Псковский драмтеатр выступит на двух фестивалях в Москве 26.10.2021, 15:001 Кинокритик раскроет псковичам секрет популярности «Игры в кальмара» 25.10.2021, 20:070 Псковского актера вновь избрали в секретариат Союза театральных деятелей РФ 22.10.2021, 18:490 Псковский театр скорректировал свой репертуар из-за ограничений
21.10.2021, 17:040 Псковский драмтеатр опубликовал ноябрьскую афишу 21.10.2021, 11:450 Детское мультимедиа-шоу покажут на сцене псковской филармонии 20.10.2021, 14:141 Дамы, короли и черти 20.10.2021, 13:010 Показ спектакля «Шаганэ. Тайна поэта» состоялся в Пскове. ФОТО
20.10.2021, 11:342 Смешно ли тебе, зритель, смешно ли тебе, псковский? 19.10.2021, 17:120 Октябрьские спектакли псковского театра кукол отменили 19.10.2021, 13:090 Как шутили старинные клавесинисты, расскажут на лекции в псковской филармонии 18.10.2021, 18:050 В псковском драмтеатре состоится премьера спектакля «Пленные духи»
15.10.2021, 19:150 Выставка петербургского художника «Из пункта А в пункт Б» открылась в Пскове 15.10.2021, 16:130 Художник спектакля «Пленные духи»: Мне хочется оказаться среди этих людей на сцене 14.10.2021, 16:130 Скорректированную афишу представила псковская филармония 13.10.2021, 17:020 Псковский драмтеатр предложил спектакли для просмотра по «Пушкинской карте»
12.10.2021, 16:250 Спектакль «Шаганэ. Тайна поэта» покажут в Пскове 12.10.2021, 14:420 Выставка петербургского художника-графика откроется в Пскове 11.10.2021, 16:445 Документ о вакцинации придется предъявлять зрителям псковского театра 11.10.2021, 15:371 Псковский драмтеатр скорректировал репертуар
07.10.2021, 16:430 Французские актеры могут выйти на сцену псковского театра летом 2022 года 07.10.2021, 12:064 В псковском театре пройдет премьера ироничной комедии 06.10.2021, 16:440 Кинокомпании по заявке смогут вернуть часть денег за съемки в Псковской области 06.10.2021, 16:320 На многих псковских актеров я смотрю с удовольствием - художник по костюмам
06.10.2021, 14:470 «Подстрочник»: Как пародия превращается в философию? ВИДЕО 06.10.2021, 14:161 «Пленные духи» вызвали истерику у первых зрителей в Пскове 06.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» 05.10.2021, 15:050 Прощание с Миррой Горской пройдет на кладбище «Орлецы-2» 6 октября
04.10.2021, 11:192 Скончалась старейшая актриса Псковского драмтеатра Мирра Горская 02.10.2021, 12:404 Псковичи отметили День музыки концертом в честь Арно Бабаджаняна 01.10.2021, 15:500 Псковский драмтеатр представил скорректированный репертуар 01.10.2021, 12:532 Все концерты псковской филармонии и спектакли театра кукол на следующей неделе отменили
30.09.2021, 16:520 Спектакль для младших школьников появится в Псковском театре драмы 30.09.2021, 08:370 Труппа псковского театра представит новый спектакль на фестивале в Москве 29.09.2021, 17:430 Подарить учителям поход в театр предлагают псковичам 28.09.2021, 21:425 «Только лучшее»: шансонье Артур Руденко выступил в Пскове. ФОТО
28.09.2021, 13:030 Памятный вечер композитора Арно Бабаджаняна пройдет в Пскове 27.09.2021, 15:310 Цикл лекций по истории классической музыки начался в Пскове 27.09.2021, 15:090 Опубликована первая часть видеодневника Пушкинского театрального фестиваля 25.09.2021, 17:400 Новый фестиваль Николая Хондзинского пройдет в Псковской области в ноябре
24.09.2021, 19:301 Балетмейстер красноярского ансамбля танца рассказала, чем артисты покорят псковского зрителя 24.09.2021, 19:051 Красноярский ансамбль танца Сибири покажет в Пскове четыре новые постановки 24.09.2021, 17:070 В Псковском драмтеатре проданы все билеты на взрослые спектакли до 6 октября 24.09.2021, 16:120 На 50-й показ бэби-спектакля «Год Жирафа» приглашает псковский театр
24.09.2021, 15:250 Определены победители творческого конкурса «Псков. Любовь» 24.09.2021, 12:380 Концерты в честь 110-летнего юбилея Анастасиевской часовни пройдут в псковской филармонии 23.09.2021, 11:010 Псковичей приглашают на показы фильмов о Бродском, Довлатове и Мандельштаме 22.09.2021, 12:420 Большой симфонический оркестр имени Чайковского даст концерт в Пскове
21.09.2021, 13:580 Музыкальный вечер, посвященный 100-летию Арно Бабаджаняна, пройдет в Пскове 1 октября 21.09.2021, 11:450 Ансамбль танца Сибири выступит в Пскове 20.09.2021, 16:160 «Лучше, чем мечта»: петербуржцы оставляют отзывы о псковском театре 20.09.2021, 13:570 Варлаамовская башня впервые за свою историю стала концертной площадкой. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru