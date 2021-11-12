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Большинство сотрудников Псковской областной филармонии привились от COVID-19

Большинство сотрудников Псковской областной филармонии привились от коронавируса. Об этом сообщила директор региональной филармонии Елизавета Барышникова на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 ноября.

«Большая часть сотрудников филармонии привилась, - отметила она. - Слава богу, очень мало, кто болеет. Практически люди не болеют. Нам удается избегать отмен и переносов, связанных с болезнями сотрудников».

По ее словам, филармонии удалось адаптироваться к существующим условиям. «Не могу сказать, что это какой-то успех. Вся сфера культуры очень сильно перестроилась, начала играть по новым, другим правилам. Что касается Псковской областной филармонии, мы стараемся избегать отмен и переносов. Но это ситуации, которых в сегодняшних условиях избежать невозможно», - сказала она.

Елизавета Барышникова сообщила, что большинство зрителей относится к отменам и переносам концертов с пониманием. «Надо отдать должное нашим зрителям, они нас все равно поддерживают, покупаются билеты. Конечно, происходят ситуации, когда они сдаются. Но в общем и целом все позитивно», - подчеркнула директор филармонии.

«Стараемся делать так, чтобы работа продолжалась и шла энергия от нашего труда и работы, шел позитив», - резюмировала Елизавета Барышникова.