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Деньги и симфония: псковская филармония приглашает на лекцию о классической музыке

Псковская филармония приглашает на третью лекцию Анны Виленской о классической музыке 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»

Лекция пройдет в 17.00 в большом концертном зале Псковской филармонии в рамках нового образовательного проекта «9 лекций о классической музыке». Искусствовед Анна Виленская знакомит слушателей с самыми важными вехами в истории музыки.

Тема встречи - классицизм: деньги, симфония, оркестр. Эпоха классицизма — это та эпоха, в которой люди придумали симфонии и сонаты, профессия «композитор» окончательно сформировалась, на музыкальную арену, помимо Германии и Италии, вышла Австрия, отмечается в сообщении.

«Но, несмотря на все интересные события этой эпохи, симфонии классиков подчас звучат почти одинаково. Чтобы отличать классиков друг от друга на слух, нужно понять, зачем они писали музыку и какие приемы в ней использовали», - добавили вТКД.

На лекции обсудят следующие темы:

Что такое классическая гармония и как она работает?

Что такое оркестровая вертикаль и зачем она нужна?

Почему симфония такая длинная?

Был ли у классиков шаблон, по которому они работали?

Бетховен - это классицизм или романтизм?

Как композиторы-классики зарабатывали деньги и что мотивировало их, когда они писали симфонии?

Лекции Анны Виленской рассчитаны на саму широкую аудиторию и подойдут как начинающим музыкантам, так и людям, совершенно далеким от музыки. Можно приходить с детьми.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии.

Анна Виленская — композитор, лектор, популяризатор классической музыки, редактор Союза композиторов. Руководитель Открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге, автор подкастов Филармонии имени Шостаковича и Союза композиторов России. Лауреат разных премий как лектор, пианистка и композитор. Проводит научно-популярные лекции о музыке разных эпох, преподает подбор по слуху и теорию музыки взрослым начинающим музыкантам.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Зрители старше 18 лет, смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации +тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.