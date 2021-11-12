Сцена / Новости

Псковский театр подарит скидки до 50% на спектакли и концерты

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина присоединится к главной распродаже года и подарит зрителям скидки до 50% на спектакли и концерты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

В акции будут участвовать мероприятия «Потапов-феста», который пройдет в драмтеатре в конце ноября и объединит театры Якутии, Татарстана и Пскова и других регионов.

«Черная пятница» стартует 19 ноября в 10.00 и продлится четыре дня. Купить билеты со скидкой зрители смогут до 23.59 22 ноября.

Билеты можно приобрести как в театральной кассе, так и онлайн.

«В пятницу театр опубликует промокоды на скидку в своих соцсетях и на сайте: заветная комбинация появится в онлайн-афише и на странице спектакля», - отметили в театре.

Афишу «Потапов-феста» можно посмотреть здесь.

Касса театра работает ежедневно с 9.30 до 21.00 (перерыв на обед с 15.00 до 15.30) по адресу: Псков, улица Пушкина, 13.