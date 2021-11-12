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Сцена / Новости

Псковский драмтеатр представит Россию на гастролях в Узбекистане

22.11.2021 17:06|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина пригласили на IV Молодежный театральный форум стран Содружества, Балтии и Грузии, который пройдет в Узбекистане с 30 ноября по 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Псковский драмтеатр 5 декабря покажет спектакль Елизаветы Бондарь «Гробница малыша Тутанхамона» на сцене Молодежного театра Узбекистана в Ташкенте.

Молодежный форум в четвертый раз объединит на одной площадке театры из Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Грузии, Таджикистана, Украины, Кыргызстана, Армении, Белоруссии, России. Целью фестиваля является содействие укреплению творческих контактов молодых деятелей театра стран СНГ, Балтии и Грузии – режиссеров, драматургов, сценографов, театральных критиков, и установлению единого культурного пространства. Псковский театр – единственный российский коллектив, приглашенный на форум в этом году.

В конкурсной программе фестиваля Россию представит спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» режиссера Елизаветы Бондарь по пьесе современного американского драматурга Оливии Дюфо. Псковский театр драмы своей постановкой в 2019 году открыл имя этого успешного в Америке автора для России и Европы, отметили в пресс-службе.

По сюжету, в жизни художницы Джейн Хейли происходят два важных события: ее номинируют на самую престижную премию для авторов комиксов в Новой Англии. В тот же день она теряет свою единственную дочь, но Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни. В роли Джейн Хейли – Наталья Петрова, в роли ее дочери Атланты – Ксения Чехова. В спектакле также участвуют: Денис Кугай, Анна Шуваева, Роман Сердюков.

Елизавета Бондарь – молодой, но уже известный режиссер. В ее послужном списке постановки в московском театре «Геликон-опера», театре «Практика», Красноярском театре оперы и балета, Новосибирском театре музыкальной комедии, Русском театре Эстонии, Калининградском драматическом театре и многих других.

Соавтором спектакля является композитор Николай Попов, научный сотрудник центра электроакустической музыки Московской консерватории, лауреат многих композиторских конкурсов. В спектакле он не просто создатель музыки: вместе с режиссером Николай Попов работал над ритмической и мелодической партитурой актерской речи.

«Гробница малыша Тутанхамона» не в первый раз выезжает на гастроли: спектакль – участник офф-программы Санкт-Петербургской премии для молодых «Прорыв» и участник фестиваля «Артмиграция» в Москве. «Однако за пределами России спектакль будет представлен впервые, подчеркнули в театре.

С недавнего времени Псковский драмтеатр возобновил зарубежные гастроли – выезжал на фестиваль «М@rt. Контакт» в Могилев, теперь же представит Россию на международном фестивале в Узбекистане.

Теги: #театр #Псковская область #гастроли
Источник: Псковская Лента Новостей
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