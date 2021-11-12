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Сцена / Новости

В Псковском театре драмы увеличилась заполняемость зала до 70 процентов

27.11.2021 14:33|ПсковКомментариев: 0

С 27 ноября Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина сможет увеличить процент заполняемости зрительного зала с 50 до 70. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Псковской области о мерах по противодействию коронавирусу, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

В соответствии с новыми данными, «проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий осуществляется с количеством зрителей не более 70 процентов от общего количества посадочных мест в зрительном зале».

«Такое решение не может не радовать, особенно в дни проведения нашего мини-фестиваля «Потапов-фест», гостями которого стали Театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун» из Якутска, Альметьевский татарский драматический театр. С сегодняшнего дня зрители, которые ранее не успели купить билеты, смогут попасть на премьеру спектакля «Зойкина квартира» 27 ноября и 1 декабря, на спектакли «Хуума» 28 ноября, «Магазин» 29 ноября, концерт якутской песни и танца «Моя любимая Родина. Пробуждение» 29 ноября, спектакль «Та, которую не ждали» 30 ноября.

При этом на новый спектакль нашего театра «Зойкина квартира» 27 ноября вновь появившиеся билеты выкупили всего за несколько часов, сейчас в продаже остались единичные билеты», - отметили в театре.

С афишей Псковского театра драмы можно ознакомиться на официальном сайте: https://drampush.ru/afisha.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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