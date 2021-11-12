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«Культурные выходные» устроят для жителей Бежаницкого района

Культурную программу подготовили для жителей Бежаницкого района на выходных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

На этой неделе, с 3 по 5 декабря, областной комитет по культуре приглашает всех жителей и гостей Бежаницкого района на «Культурные выходные», отметили в ТКД.

«С 10.00 до 18.00 гостей будет ждать насыщенная музыкальная и познавательная программа», - подчеркнули в ТКД. В рамках акции пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: выставка мастеров декоративно-прикладного творчества областного центра народного творчества, спектакли областного театра кукол, фестиваль «Челлендж-арт» колледжа искусств, а также мероприятия филармонии, областной библиотеки, военно-исторического музея-заповедник и регионального отделения Союза художников России.

Для профилактики распространения COVID-19 в любых помещениях нужно носить маски и соблюдать дистанцию.

3 декабря

10.00 — 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»

Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)

Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14) 10.00 — 18.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)

Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14) 11.00 — 17.00 - выставка ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник»

Танцевальный зал МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)

Танцевальный зал МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14) 11.00 — 12.00 - показ спектакля «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол

Концертный зал МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)

Концертный зал МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14) 13.00 — 14.00 - показ спектакля «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол

Концертный зал МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)

Концертный зал МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14) 14.00 — 16.00 - культурно-просветительский проект «Библиотур» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

Центральная районная библиотека (Бежаницы, ул. Смольная, 17)

Центральная районная библиотека (Бежаницы, ул. Смольная, 17) 15.00 — 17.30 - фестиваль «Челендж-арт»

ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова»

ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова» 15.00 — 16.00 - открытие выставки выпускных и учебных работ студентов специальностей «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Дизайн», «Фото и видеотворчество».

16.00 — 17.30 - концерт-презентация Псковский областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Открытые уроки, мастер-классы ведущих преподавателей колледжа для учащихся и педагогов школы искусств.

Детская школа искусств (Бежаницы, ул. Смольная, 16)

4 декабря

11.00 — 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»

Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)

Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14) 11.00 — 18.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)

5 декабря