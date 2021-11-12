«Культурные выходные» устроят для жителей Бежаницкого района

Культурную программу подготовили для жителей Бежаницкого района на выходных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
На этой неделе, с 3 по 5 декабря, областной комитет по культуре приглашает всех жителей и гостей Бежаницкого района на «Культурные выходные», отметили в ТКД.
«С 10.00 до 18.00 гостей будет ждать насыщенная музыкальная и познавательная программа», - подчеркнули в ТКД. В рамках акции пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: выставка мастеров декоративно-прикладного творчества областного центра народного творчества, спектакли областного театра кукол, фестиваль «Челлендж-арт» колледжа искусств, а также мероприятия филармонии, областной библиотеки, военно-исторического музея-заповедник и регионального отделения Союза художников России.
Для профилактики распространения COVID-19 в любых помещениях нужно носить маски и соблюдать дистанцию.
3 декабря
- 10.00 — 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»
Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)
- 10.00 — 18.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»
Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)
- 11.00 — 17.00 - выставка ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник»
Танцевальный зал МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)
- 11.00 — 12.00 - показ спектакля «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол
Концертный зал МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)
- 13.00 — 14.00 - показ спектакля «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол
Концертный зал МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)
- 14.00 — 16.00 - культурно-просветительский проект «Библиотур» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Центральная районная библиотека (Бежаницы, ул. Смольная, 17)
- 15.00 — 17.30 - фестиваль «Челендж-арт»
ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова»
- 15.00 — 16.00 - открытие выставки выпускных и учебных работ студентов специальностей «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Дизайн», «Фото и видеотворчество».
- 16.00 — 17.30 - концерт-презентация Псковский областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Открытые уроки, мастер-классы ведущих преподавателей колледжа для учащихся и педагогов школы искусств.
Детская школа искусств (Бежаницы, ул. Смольная, 16)
4 декабря
- 11.00 — 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»
Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)
- 11.00 — 18.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»
Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)
5 декабря
- 11.00 — 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»
Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)
- 11.00 — 18.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»
Фойе МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14)
- 15.00 — 16.20 - концерт ансамбля русской музыки «Псков»
Концертный зал МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» (Бежаницы, ул. Смольная, 14).