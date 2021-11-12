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«Пушкинская карта» позволяет посетить почти 70 культурных мероприятий в Псковской области

Программа «Пушкинская карта» даст возможность посетить в декабре 68 культурных мероприятий в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

К проекту подключились федеральные, региональные и муниципальные учреждения культуры, которые предлагают для посещения выставки, спектакли, концерты, экскурсии. С актуальной афишей событий можно познакомиться на сайте комитета по культуре Псковской области.

В регионе посетить мероприятия по «Пушкинской карте» можно в следующих учреждениях культуры: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Псковская областная филармония, Псковский театр кукол, музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Дом офицеров, Великолукский драматический театр, Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, Порховский краеведческий музей, Военно-исторический музей-заповедник Псковской области.

Добавим, что более 10 тысяч жителей Псковской области стали держателями «Пушкинской карты» в этом году. Номинал карты составляет 3000 рублей. Деньги необходимо потратить до конца года только на покупку билетов в театры, музеи, выставочные залы, библиотеки, галереи и филармонии, обналичить их невозможно.

В следующем году сумму, перечисляемую на карту, планируют увеличить до 5000 рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.