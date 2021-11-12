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В рамках акции «Елка желаний» в 2020 году исполнились мечты почти 130 юных псковичей

Ежегодная предновогодняя благотворительная акция «Елка желаний» в третий раз стартовала в Псковской области. Желания детей традиционно размещены на ее официальном сайте. В прошлом году благодаря акции исполнились желания 128 детей, воплотить их помогли многие жители области, а также представители власти и бизнеса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Как пояснили в ТКД, в акции принимают участие дети, лишенные тепла и заботы родителей и находящиеся в социальных учреждениях Псковской области. В рамках «Елки желаний» участники могут загадать как материальные, так и нематериальные желания.

Из материальных дети часто загадывают игрушки, товары для творчества, одежду и наряды, цифровую технику и музыкальные инструменты. Нематериальные желания также могут быть разными. Кто-то хочет встретиться с любимым актером, полетать на параплане, посетить мастер-класс по дрифтингу, побывать на Красной площади в Москве и так далее.

Исполнить мечту участников акции можно, выбрав желание на сайте благотворительной акции по ссылке. Там также размещена вся актуальная информация об этом социальном проекте, включая новости, видеоролики, фоторепортажи и многое другое.

Принцип проведения акции остается прежним. На виртуальной елке висят шары трех цветов и трех разных категорий: красные символизируют простые детские мечты, синие – желания более сложные, а белые – самые сложные. При нажатии на любой из шаров появляется всплывающее окно с желанием и кнопкой «исполнить» напротив.

Исполнить материальные желания, например, купить игрушку или вещь, можно до 29 декабря текущего года. Срок исполнения нематериальных желаний, например, встречи или посещения развлекательного центра, продлен до 28 февраля. В случае, если исполнение нематериального желания потребует больше времени, например, если ребенок загадал «покататься на лодке летом», необходимо сообщить о дате исполнения до 28 февраля волонтерам по телефону: +7 911 890 31 07. Тогда желание можно будет исполнить в течение всего следующего года.

Волонтеры акции работают в каждом районе Псковской области, чтобы передать подарок ребенку, достаточно позвонить по тому же номеру: +7 911 890 31 07 и договориться о его доставке.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в регионе в этом году акция проходит в онлайн-формате: каждый желающий исполнить желание ребенка получит после регистрации личный доступ на сайт «Елка желаний». Эта возможность доступна уже сейчас.

«Надеемся, что в этом году исполненных желаний будет еще больше. Акция приобретает широкую известность в разных регионах, ведь в России много добрых, чутких людей, готовых исполнять детские мечты и дарить радость, надежду и веру!» - заключили в ТКД.

Благотворительный проект «Елка желаний» проходит в Псковской области при поддержке администрации региона. Организатор –благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Театрально-концертная дирекция выступает оператором региональной акции.