Мастер-классы и концерт пройдут в Палкино в рамках «Культурных выходных»

«Культурные выходные» состоятся в Палкинском районе с 10 по 12 декабря. Палкино принимает эстафету у Бежаницкого района, где в минувшие выходные жители муниципалитета знакомились с творческой программой нового проекта комитета по культуре Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
С 10.00 до 18.00 гостей будет ждать насыщенная музыкальная и познавательная программа. В рамках акции пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: выставки живописных работ и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, культурно-просветительский проект «Библиотур», концерт ансамбля русской музыки «Псков».
Для профилактики распространения COVID-19 в любых помещениях нужно будет носить маски и соблюдать дистанцию.
Расписание мероприятий «Культурные выходные» в Палкинском районе:
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10 декабря
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10.00 — 18.00
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Выставка живописных работ художника творческого объединения «Псков-Арт» Сергея Каримова
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Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)
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10.00 — 18.00
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Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»
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Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)
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11.00 — 17.00
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Выставка ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник»
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Фойе МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)
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14.00 — 15.00
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Культурно-просветительский проект «Библиотур» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
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Районная детская библиотека —
(Палкино, улица Изборская, 25)
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14.30 — 16.00
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Уроки и мастер-классы ведущих преподавателей колледжа для учащихся и педагогов школы искусств
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МБУ ДО «Палкинская детская школа искусств»
(Палкино, улица Изборская, 25А)
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11 декабря
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11.00 — 18.00
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Выставка живописных работ художника творческого объединения «Псков-Арт» Сергея Каримова
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Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)
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11.00 — 18.00
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Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»
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Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)
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15.00 — 16.00
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Концерт ансамбля русской музыки «Псков»
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Концертный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)
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12 декабря
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11.00 — 18.00
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Выставка живописных работ художника творческого объединения «Псков-Арт» Сергея Каримова
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Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)
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11.00 — 18.00
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Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»
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Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)