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Мастер-классы и концерт пройдут в Палкино в рамках «Культурных выходных»

«Культурные выходные» состоятся в Палкинском районе с 10 по 12 декабря. Палкино принимает эстафету у Бежаницкого района, где в минувшие выходные жители муниципалитета знакомились с творческой программой нового проекта комитета по культуре Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

С 10.00 до 18.00 гостей будет ждать насыщенная музыкальная и познавательная программа. В рамках акции пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: выставки живописных работ и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, культурно-просветительский проект «Библиотур», концерт ансамбля русской музыки «Псков».

Для профилактики распространения COVID-19 в любых помещениях нужно будет носить маски и соблюдать дистанцию.

Расписание мероприятий «Культурные выходные» в Палкинском районе: