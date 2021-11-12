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Сцена / Новости

Мастер-классы и концерт пройдут в Палкино в рамках «Культурных выходных»

09.12.2021 14:40|ПсковКомментариев: 0

«Культурные выходные» состоятся в Палкинском районе с 10 по 12 декабря. Палкино принимает эстафету у Бежаницкого района, где в минувшие выходные жители муниципалитета знакомились с творческой программой нового проекта комитета по культуре Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона. 

С 10.00 до 18.00 гостей будет ждать насыщенная музыкальная и познавательная программа. В рамках акции пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: выставки живописных работ и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, культурно-просветительский проект «Библиотур», концерт ансамбля русской музыки «Псков».

Для профилактики распространения COVID-19 в любых помещениях нужно будет носить маски и соблюдать дистанцию.

Расписание мероприятий «Культурные выходные» в Палкинском районе:

10 декабря 

 

10.00 — 18.00

Выставка живописных работ художника творческого объединения «Псков-Арт» Сергея Каримова

 

Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)

 

 

10.00 — 18.00

Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

 

Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)

 

 

11.00 — 17.00

Выставка ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник»

 

Фойе МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)

 

 

14.00 — 15.00

Культурно-просветительский проект «Библиотур» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

 

Районная детская библиотека —
структурное подразделение МБУК «Палкинская централизованная библиотечная система»

(Палкино, улица Изборская, 25)

 

 

14.30 — 16.00

Уроки и мастер-классы ведущих преподавателей колледжа для учащихся и педагогов школы искусств

 

МБУ ДО «Палкинская детская школа искусств»

(Палкино, улица Изборская, 25А)

11 декабря 

 

11.00 — 18.00

Выставка живописных работ художника творческого объединения «Псков-Арт» Сергея Каримова

 

Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)

 

 

11.00 — 18.00

Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

 

Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)

15.00 — 16.00

Концерт ансамбля русской музыки «Псков»

 

Концертный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)

12 декабря 

 

11.00 — 18.00

Выставка живописных работ художника творческого объединения «Псков-Арт» Сергея Каримова

 

Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)

 

 

11.00 — 18.00

Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

 

Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (Палкино, улица Островская, 14)
Теги: #Палкинский район #культура #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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