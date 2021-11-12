Людей с яркой внешностью приглашают на работу в псковский драмтеатр

Псковский академический театр драмы имени Пушкина на конкурсной основе примет на работу актера 25-35 лет. Профессиональное образование и опыт работы в театре обязательны. Об этом в социальных сетях сообщил арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин.
Преимуществами соискателей будут:
«Работодатель гарантирует напряженный рабочий график, сотрудничество с разными режиссерами. Руководство театра готово идти навстречу актерам, снимающимся в кино (до известного разумного предела). Зарплата – нормальная, плюс выплачиваем деньги на наем квартиры. Алкоголиков и наркоманов просим не беспокоить», - отметил Андрей Пронин.
Он также добавил, что выйти на работу можно будет как с нового года, так и с лета 2022 года. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе на замещение должности, нужно прислать на адрес proninal@drampush.ru следующую информацию:
«На случай, если в данный момент вы служите в другом театре, мы гарантируем неразглашение наших переговоров до момента вашего зачисления в нашу труппу. Ну или никогда», - заметил Андрей Пронин.