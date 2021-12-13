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Как появился романтизм и что сломалось в классицизме, расскажут псковичам на лекции

16.12.2021 13:25|ПсковКомментариев: 0

Четвертая лекция искусствоведа Анны Виленской в рамках нового образовательного проекта «9 лекций о классической музыке» состоится в большом концертном зале Псковской филармонии 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Анна Виленская знакомит слушателей с самыми важными вехами в истории музыки. Тема встречи – «Как появился романтизм и что сломалось в классицизме?»

«Классицизм и романтизм — это очень разные эпохи, и иногда становится странно, что они соседствуют в историческом таймлайне. Чтобы появился романтизм, очень личная и довольно иррациональная музыка, — что-то должно было сломаться в классицизме. Разберемся, что именно», - рассказала Анна Виленская.

На лекции будут раскрыты следующие темы:

  • Что не получилось у первого композитора-романтика, что положило начало романтизму
  • Так все-таки, Бетховен - это классик или романтик.
  • Как отличить на слух музыку классицизма от музыки романтизма.
  • Почему композиторы стали изобретать новые аккорды.
  • Как передать музыкой целую историю, не прибегая к словам.
  • Как композиторы-романтики путешествовали из тональности в тональность.

Лекции Анны Виленской рассчитаны на самую широкую аудиторию и подойдут как начинающим музыкантам, так и людям, совершенно далеким от музыки, заметили в ТКД. На мероприятие можно приходить с детьми.

Встреча состоится 18 декабря в 17:00. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии.

В ТКД добавили, что Анна Виленская - композитор, лектор, популяризатор классической музыки, редактор Союза композиторов, руководитель Открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге, автор подкастов филармонии им. Шостаковича и Союза композиторов России. Лауреат разных премий как лектор, пианистка и композитор. Проводит научно-популярные лекции о музыке разных эпох, преподает подбор по слуху и теорию музыки взрослым начинающим музыкантам.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатели карт смогут потратить деньги до 31 декабря, в противном случае они аннулируются.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

Теги: #ТКД #искусство #лекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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