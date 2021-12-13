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Показ сказки «Щелкунчик» повторят в Пскове по просьбам зрителей

Дополнительный показ сказки «Щелкунчик» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и художника песочной анимации Оксаны Чунчуковой состоится в Пскове 25 декабря в 16.00. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, дополнительный показ решили провести по многочисленным просьбам зрителей.

В концерте для детей «Щелкунчик» прозвучит музыка из одноименного балета Петра Ильича Чайковского.

«Каждый год новогодние праздники отмечены его постановками во многих театрах мира. Тысячи новых поклонников музыки Чайковского погружаются в волшебную атмосферу мечты и сказочных приключений. А музыка повествует о приключениях девочки Маши и ее любимой игрушки – Щелкунчика. В новогоднюю ночь из уродливой куклы он превратился в прекрасного принца… Как это произошло? Об этом юные любители симфонической музыки и их родители узнают на новогоднем концерте Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, где музыка расскажет о верности и мужестве, волшебстве и удаче, сказочных превращениях и человеческих чувствах», - рассказали в ТКД.

Там также отметили, что кому-то музыка позволит «оказаться в сказке», а кому-то - окунуться в детские воспоминания. «Мелодии Чайковского позовут в мир сказочной мечты, в страну, где исполняются желания и отнюдь нелегко достается настоящее счастье. Концерт приглашает в мир красоты, радости и гармонии», - заметили в ТКД.

Мастер песочной анимации Оксана Чунчукова окончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. В технике песочной анимации работает с 2012 года. Принимала участие в концертах в Канаде, Финляндии, Прибалтике. Участвовала в совместных творческих проектах с симфоническим оркестром Ленинградской области «Таврический». Выступала в Кремле на жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018. Сотрудничает с музыкальным лекторием «Пикколо».

Оксана уже несколько раз выступала на сцене Псковской областной филармонии, например, на концерте «Сказки Пушкина» юбилейного 45-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, концерте в честь 100-летнего юбилея Карэна Хачатуряна «Чиполино» и на новогодних концертах «Маленький принц».

Показ сказки «Щелкунчик» состоится 25 декабря в 13:00 и в 16:00. Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский. Билеты можно приобрести сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет, смогут посетить концерт при наличии одного следующих документов: заверенная справка о медицинском отводе от вакцинации и справка об отрицательном результате ПЦР-теста, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.