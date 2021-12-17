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Псковский драмтеатр подготовил видеодневник о поездке на форум в Узбекистан

21.12.2021 20:30|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил Россию на IV молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии, который проходил в Узбекистане с 30 ноября по 7 декабря. По итогу поездки театралы подготовили свой видеодневник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре. 

Видео: Игорь Ефименко

Псковский коллектив показал на фестивале спектакль Елизаветы Бондарь «Гробница малыша Тутанхамона». 

В театре напомнили, что молодежный форум стран Содружества, Балтии и Грузии в четвертый раз объединил на одной театральной площадке коллективы из Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Грузии, Таджикистана, Украины, Кыргызстана, Армении, Белоруссии, России.

«Главная миссия фестиваля — всемирное объединение театральных коллективов бывших стран СНГ, обмен театральным опытом. Форум показывает, что всех нас объединяет мир театра. Что касается конкурсной программы: разумеется, наше жюри смотрело множество спектаклей и из них отбирало такие коллективы, такие работы, которые могли бы показать и отразить художественные достоинства театрального искусства своей страны», — отметили в пресс-службе форума.

Теги: #театр #гастроли #видео
Источник: Псковская Лента Новостей
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