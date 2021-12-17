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Победители конкурса «Псков. Любовь» получили ценные подарки

Победители конкурса «Псков. Любовь» получили ценные подарки во время торжественного награждения в проектном офисе «Команды 2018» в среду, 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

С приветственным словом к победителям обратилась первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

«Конкурс замечательный уже даже по своему названию – "Псков. Любовь". Мы - жители нашего края, любим Псковщину, любим ее бесконечно. Самое главное – это слово любовь. Она присутствует в нашей жизни, в наших сердцах. Любовь к родному краю, к родной земле, к людям, которые на ней живут. И бесконечно тепло даже на кончиках пальцев от этого конкурса и от его названия. Я очень рада сегодня объявлять победителей и вручать им заинтригованные призы», – отметила она.

Напомним, в этом творческом конкурсе, организованном Театрально-концертной дирекцией, могли принять все желающие, у кого город оставил яркие, позитивные впечатления. Организаторы принимали заявки из Пскова, других городов и районов области по трем номинациям: «Текст» – истории любви, «Видеоролик» – признания в любви, «Песня» – песни о любви к Пскову. Посмотреть все работы можно на сайте мойрегион60.рф.

По решению жюри победителя конкурса «Псков. Любовь» стали:

В номинации «Текст – истории любви» - Тимофей Власов (8,24 балла)

В номинации «Песня о любви к городу Пскову» - Людмила Бомейко (8,88 балла)

В номинации «Видеоролик - признание в любви» - Людмила Бомейко (8,72 балла)

Добавим, на сайте мойрегион60.рф также проводилось интернет-голосование. Его итогам стали:

Вера Ланикина - 110 голосов («Песня о любви к городу Пскову»)

Татьяна Рыжова - 68 голосов («Текст – истории любви»)

Людмила Бомейко - 29 голосов («Видеоролик - признание в любви»)

Победители поблагодарили всех за участие в конкурсе и внимание к этому мероприятию и выразили надежду, что конкурс станет ежегодным событием.

Напомним, конкурс «Псков. Любовь» проходил при поддержке комитета по культуре Псковской области и управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области. Организатор конкурса – Театрально-концертной дирекции Псковской области.