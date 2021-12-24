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Театральная мастерская научит псковичей владеть дыханием и дикцией

Театральная мастерская «Гвозди» приглашает псковичей на мастер-класс по сценической речи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Подростки и взрослые 5 января могут принять участие в мастер-классе театрального педагога, преподавателя сценической речи Людмилы Маслениковой. Он пройдет в драмтеатре с 18.00 до 20.00 и будет стоить 500 рублей.

«Некоторым кажется, что наши речевые навыки формируются в детстве раз и навсегда, однако это не совсем так. Артикуляционный аппарат можно тренировать в любом возрасте. Параллельно в процессе речевого тренинга можно освободиться от мышечных зажимов, приобрести хорошую осанку и уверенность в себе. Красивая и четкая речь – это ваша визитная карточка и составляющая успеха во многих сферах профессиональной деятельности», - отметили в учреждении.

Участники мастер-класса познакомятся с основами правильного владения дыханием, голосом, дикцией, научатся простым, но полезным упражнениям, которые смогут затем выполнять самостоятельно. Записаться на него можно по телефону +7-911-395-77-63 (Марина Николаева, директор театральной мастерской «Гвозди»).