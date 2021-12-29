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Юные псковичи смогли посетить «Мосфильм» благодаря «Елке желаний»

Воспитанники опочецкого интерната смогли посетить «Мосфильм» благодаря акции «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

В рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний» исполнились мечты воспитанниц Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и воспитанника Опочецкой коррекционной школы-интерната. Ребята посетили киноконцерн «Мосфильм» и встретились с любимым актером Никитой Панфиловым. После они прокатились по заснеженным улицам Москвы и прогулялись по новогодней Красной площади, рассказали в ТКД.

«Не передать словами те эмоции, которые испытал особый ребенок, лишенный родительской заботы и любви. Константин получил в подарок не только яркие впечатления, но и автограф любимого актера Никиты Панфилова на календаре 2022 года», – отметили сотрудники Опочецкой коррекционной школы-интерната. «Спасибо всем, кто принимает участие в этой прекрасной акции, наполненной чудесами и радостью!» – добавили в учреждении.

Напомним, в этом году на региональной «Елке желаний» было 175 заявок детей. На сегодняшний день свободных для исполнения желаний больше нет. Все они находятся на исполнении благодаря неравнодушным людям. В рамках акции подарки как материальные, так и нематериальные получают воспитанники детских домов, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто подарил детям радость и принял участие в акции "Елка желаний" в Псковской области!» - заключили в ТКД.