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Псковский театр драмы опубликовал режим работы кассы

Псковской театр драмы имени А. С. Пушкина опубликовал режим работы кассы на новогодних каникулах. Об этом Псковской Ленте сообщили в учреждении.

В новогодние праздники касса драмтеатра будет закрыта только 1 января, а в остальные дни график работы кассы не изменится. Однако 31 декабря и с 2 января купить билет можно будет ежедневно с 9.30 до 21.00, рабочий перерыв будет длиться с 15.00 до 15.30.

Помимо этого, ведется круглосуточная продажа билетов на официальном сайте театра. С афишей можно ознакомиться по ссылке. Театральная касса находится в главном здании театра по адресу: улица Пушкина, 13. Задать интересующие вопросы можно, позвонив по номеру телефона: 8 (8112) 72-80-22.