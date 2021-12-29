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Псковичей приглашают на встречу с автором театральных плакатов Ксенией Люстиковой

Встреча с художником и графическим дизайнером Ксенией Люстиковой, чьи работы представлены сейчас в театральной галерее «Цех» в Пскове, пройдет в проекте Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Ветка» в воскресенье, 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: Игорь Ефименко

Ксения Люстикова работает в области графического дизайна, на протяжении последних лет сотрудничает с российскими театрами. Ее театральные афиши можно увидеть как в Москве и Петербурге, так и в Новосибирске, Иркутске, Воронеже, Томске, Красноярске и других городах. Участник биеннале графического дизайна «Золотая пчела», «100 плакатов в Вильнюсе», выставки проекта Worldwide Graphic Designers «For the Next Generation» на Кипре и в Индонезии, выставки проекта «Easter poster» в Черногории, выставок «1917-2017», которые проходили в Барнауле, Берлине, Праге и Брюсселе.

Фото из личного архива Ксении Люстиковой

Тексты Пушкина и Толстого, Грибоедова и Гоголя, Шекспира и Кафки художник аккумулирует в лаконичных, но эффектных и концептуальных плакатах, рассказали в театре. Больше 50 работ Ксении Лютиковой в Пскове посетители галереи смогут увидеть до 10 января.

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

Встреча с Ксенией Люстиковой состоится 9 января в 18:00 в новом зале Псковского театра драмы на третьем этаже дома №13А на улице Пушкина.

Выставка плакатов работает в галерее «ЦЕХ» до 10 января ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.