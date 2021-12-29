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Ассоциацию национальных театров России создали по инициативе Александринки и псковских коллег

Учредительная конференция Ассоциации национальных театров состоялась в Национальном театре Карелии в Петрозаводске сегодня, 10 января. Онлайн-трансляцию мероприятия проводил Александринский театр на своем ютуб-канале.

В учредительной конференции принимают участие представители 31 театра из разных республик и регионов Российской Федерации.

Приветствуя участников конференции, глава республики Карелия Артур Парфенчиков подчеркнул, что национальный театр — это «не просто пространство, это место, где сохраняются язык и традиции народа». Участники конференции на протяжении двух дней будут обсуждать вопросы, проблемы и задачи, которые необходимо решить для успешного взаимодействия, добавил Артур Парфенчиков.

Организаторами встречи выступили Александринский театр и Псковский театр драмы имени Пушкина (с 1 января 2021 года – филиал Александринского театра), возглавляемый Дмитрием Месхиевым.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин рассказал, что в планах объединения - организовывать специальные школы, где не только режиссеры, но и представители технических театральных профессий смогут повысить свою квалификацию и приобрести новые навыки. Кроме того, создание Ассоциации позволит представлять российский национальный театр на фестивалях международного уровня.

«Сейчас время консолидировать усилия, чтобы театры носили объединительную основу. Да, у нас много проблем, но для того, чтобы решать их, надо начинать действовать. Вопрос работы с национальными культурами - это вопрос государственный, деликатный, требующий особого отношения, а, в первую очередь, эстетический. Соединение культур и их продуктов сможет дать толчок развитию будущего театра», - сказал Валерий Фокин и привел в пример Псковский драмтеатр, который в последний год начал тесно сотрудничать с режиссерами национальных театров страны.

Участники учредительной конференции избрали совет Ассоциации, в который вошли 6 человек: руководители национальных театров Якутии, Татарстана, Карелии, Чечни и Бурятии, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. Председателем Совета стал Валерий Фокин, а ответственным секретарем - арт-директор псковского театра Андрей Пронин.

По словам Валерия Фокина, членам совета предстоит организовать работу ассоциации, разработать план мероприятий и дальнейшего взаимодействия национальных театров России.