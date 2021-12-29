Дмитрий Месхиев: Национальные театры — основная творческая движущая сила страны

Национальные театры России — основная творческая движущая сила страны. Такое мнение высказал художественный руководитель Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в ходе учредительной конференции Ассоциации национальных театров России сегодня, 10 января.
Он рассказал, что в Псковском драмтеатре за прошедший год прошло три премьеры режиссеров национальных театров. В 2022 году ожидается еще четыре премьеры. В дальнейшем псковский театр также продолжит работу с такими режиссерами, добавил Дмитрий Месхиев.
«Могу на собственном опыте сказать, что театры показывают абсолютно разные взгляды на систему. Чрезвычайно интересны еще и национальные особенности творчества», - отметил худрук псковского театра и назвал систему национальных театров серьезной творческой силой внутри России.
По его словам, в стране работают более 50 национальных театров, которые привлекают порядка 3-4 миллионов зрителей в год. При этом треть из них - дети. В ряде регионов есть также детские национальные театры. Поэтому вопрос объединения этих учреждений культуры Дмитрий Месхиев назвал чрезвычайно важным.
В заключение он предложил изучить возможность участия Ассоциации в общенациональных программах развития для получения помощи национальным театрам по аналогии с программами развития театров малых городов.