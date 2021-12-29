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Дмитрий Месхиев: Национальные театры — основная творческая движущая сила страны

Национальные театры России — основная творческая движущая сила страны. Такое мнение высказал художественный руководитель Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в ходе учредительной конференции Ассоциации национальных театров России сегодня, 10 января.

«Желание эксперимента, движение вперед, формирование нового театрального взгляда — это как раз национальный театр», — подчеркнул Дмитрий Месхиев.

Он рассказал, что в Псковском драмтеатре за прошедший год прошло три премьеры режиссеров национальных театров. В 2022 году ожидается еще четыре премьеры. В дальнейшем псковский театр также продолжит работу с такими режиссерами, добавил Дмитрий Месхиев.

«Могу на собственном опыте сказать, что театры показывают абсолютно разные взгляды на систему. Чрезвычайно интересны еще и национальные особенности творчества», - отметил худрук псковского театра и назвал систему национальных театров серьезной творческой силой внутри России.

По его словам, в стране работают более 50 национальных театров, которые привлекают порядка 3-4 миллионов зрителей в год. При этом треть из них - дети. В ряде регионов есть также детские национальные театры. Поэтому вопрос объединения этих учреждений культуры Дмитрий Месхиев назвал чрезвычайно важным.

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«Отдельно скажу о связи Ассоциации национальных театров с Союзом театральных деятелей России. Это создано не "вопреки", а "для". У нас не было и нет никакого желания делать альтернативу Союзу. Наша Ассоциация имеет совершенно иную структуру, это автономное учреждение. Это организация не личностных составов и индивидуумов, а учреждений культуры. У нас здесь не фамилии, а театры - это важное отличие», - сказал Дмитрий Месхиев.

В заключение он предложил изучить возможность участия Ассоциации в общенациональных программах развития для получения помощи национальным театрам по аналогии с программами развития театров малых городов.