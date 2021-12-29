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Лекцию о позднем романтизме прочтет искусствовед в псковской филармонии

Лекцию о позднем романтизме прочтет искусствовед в псковской филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

29 января в большом концертном зале псковской филармонии состоится пятая лекция искусствоведа Анны Виленской в рамках нового образовательного проекта «9 лекций о классической музыке». В своем цикле лекций она знакомит слушателей с самыми важными моментами в истории музыки.

Тема предстоящей встречи – «Поздний романтизм. Как закончилась классическая гармония». По мнению Анны Виленской, музыка XX века — это уже отдельный виток музыки, которую иногда язык не поворачивается назвать «классической».

«Она не могла стать такой единомоментно: процессы разрушения старых правил начались в эпоху позднего романтизма — это вроде и часть романтизма, а вроде и отдельная эпоха. Разговор на лекции пойдет о том, почему этот отрезок истории объясняет многое в музыке XX века», - отметила искусствовед.

Лекции Анны Виленской рассчитаны на самую широкую аудиторию и подойдут как начинающим музыкантам, так и людям, совершенно далеким от музыки. Можно приходить с детьми, рассказали в ТКД.

Встреча состоится 29 января в 15:00. Билеты в кассе и на сайте филармонии.

Добавим, Анна Виленская - композитор, лектор, популяризатор классической музыки, редактор Союза композиторов. Руководитель Открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге, автор подкастов Филармонии имени Шостаковича и Союза композиторов России. Лауреат разных премий как лектор, пианистка и композитор. Проводит научно-популярные лекции о музыке разных эпох, преподаёт подбор по слуху и теорию музыки взрослым начинающим музыкантам.