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Постановочный бюджет Псковского драмтеатра увеличился в пять раз

Постановочный бюджет Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина увеличился в пять раз. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил художественный руководитель учреждения Дмитрий Месхиев.

С 1 января Псковский театр драмы вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра), стал филиалом федерального учреждения культуры, расположенного в Санкт-Петербурге, и получил федеральный статус.

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По словам Дмитрия Месхиева, это принесло, в том числе, и финансовые изменения: у сотрудников театра повысились зарплаты, увеличился постановочный бюджет, теперь у учреждения появилась возможность чаще делать крупные постановки и привлекать известных художников, композиторов и режиссеров.

«Мы и так это делали. Только за 2021 год мы выпустили десять премьер», - отметил Дмитрий Месхиев и добавил, что объединение с Национальным драматическим театром России — это «колоссальный плюс» не только для всех работников псковского театра, но и для зрителя.