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Выставки, мастер-классы и концерты посетят печеряне во время «Культурных выходных»

Выставки, мастер-классы и концерты посетят жители Печорского района благодаря акции «Культурные выходные», которая пройдет с 28 по 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

В рамках акции, подготовленной комитетом по культуре Псковской области, печеряне смогут посетить выставки мастеров декоративно-прикладного творчества, Военно-исторического музея-заповедника, регионального отделения «Союза художников России», спектакли Псковского театра кукол, уроки и мастер-классы ведущих преподавателей колледжа искусств, выступление автора-исполнителя Вячеслава Рахмана и концерты Губернаторского симфонического оркестра и ансамбля русской музыки «Псков».

Большинство мероприятий пройдет в Печорском районном Доме культуры. Обязательное требование для посетителей - соблюдение масочного режима и социальной дистанции в помещениях в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

28 января

9.00 — 20.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России».

9.00 — 20.00 - выставка «Откровения» художника-керамиста Галины Драчевой.

9.00 — 20.00 - выставка ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник».

Все выставки разместятся в фойе ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Печоры, улица Свободы, 29).

11.00 — 12.00, а также 13.00 — 14.00 и 15.00 — 16.00 - показ спектакля «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол в концертном зале ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Печоры, улица Свободы, 29).

13.00 — 14.30 - профориентационная программа для школьников 7-11 классов Печорской средней общеобразовательной школы №3» (Печоры, ул. Индустриальная, 13)

14.30 — 16.00 - уроки и мастер-классы ведущих преподавателей колледжа для учащихся и педагогов детской школы искусств (Печоры, улица Заводская, 10).

16.10 — 16.40 - выступление автора-исполнителя, обладателя почетного звания «Душа Земли Псковской» Вячеслава Рахмана в фойе ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Печоры, улица Свободы, 29).

29 января

9.00 — 20.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России».

9.00 — 20.00 - выставка «Откровения» художника-керамиста Галины Драчевой.

Все выставки разместятся в фойе ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Печоры, улица Свободы, 29).

15.00 — 16.00 - концерт ансамбля русской музыки «Псков» в концертном зале «Печорский районный центр культуры» (Печоры, улица Свободы, 29).

30 января

9.00 — 20.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России».

9.00 — 20.00 - выставка «Откровения» художника-керамиста Галины Драчевой.

Все выставки разместятся в фойе ГБУК «Печорский районный центр культуры» (Печоры, улица Свободы, 29).