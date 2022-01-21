Сцена / Новости

Лекции и концерты предлагают посетить псковичам по «Пушкинской карте»

Псковская областная филармония присоединилась к всероссийской культурной программе «Пушкинская карта», с которой можно посещать культурные мероприятия за счет государства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, лимит карты в этом году увеличили до 5 000 рублей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

Так, в январе и феврале филармония предлагает гостям различные мероприятия, доступные для посещения по этой программе.

29 января в 15.00 искусствовед Анна Виленская проведет лекцию «Поздний романтизм». Разговор пойдет о том, как этот отрезок истории повлиял на музыку XX века. Это будет пятая встреча с Анной Виленской в зале псковской филармонии. Новый образовательный проект содержит 9 лекций, он знакомит слушателей с самыми важными моментами в истории музыкального искусства.

4 февраля в 19.00 к дням дуэли и гибели Александра Пушкина филармония представит концерт Губернаторского симфонического оркестра под управлением Николая Хондзинского на музыкальную сюиту Георгия Свиридова «Метель». В концерте также примут участие художник песочной анимации Оксана Чунчукова и мастер художественного слова Дмитрий Касимов.

12 февраля в 19.00 зрителей ждет встреча с удивительным голосом, вокалисткой ансамбля русской музыки «Псков», Натальей Александровой. Во время творческого вечера в ее исполнении под звуки гитары прозвучат русские и цыганские романсы, песни, лирические ретро-шлягеры, джаз, строгие песни военных лет, озорные частушки, духовные песнопения.

17 февраля в 14.00 состоится концерт для детей ансамбля русской музыки «Псков» с названием «Звон над водой». Как отметили в ТКД, эта будет яркая вымышленная история, описывающая события, которые могли бы происходить в давние времена на месте слияния двух рек – Великой и Псковы. Сюжет построен так, что юные слушатели одновременно узнают, какими профессиями занимались и славились наши предки, населявшие различные окраины города Пскова, а также познакомятся с русскими народными музыкальными инструментами, представленными в составе ансамбля русской музыки «Псков».

19 февраля в 17.00 пройдет новая встреча с Анной Виленской - композитором, лектором, популяризатором классической музыки, редактором Союза композиторов. На этот раз разговор пойдет об авангардной музыке, как способа написания музыки по-новому.

Для тех, кто еще не знаком с федеральной программой «Пушкинская карта», в ТКД напомнили, что каждому молодому человеку от 14 до 22 лет выдается специальная карта «Мир», которая позволит приобщиться к культуре и искусству. Картой можно оплатить покупку билета на мероприятия из перечня, размещенного на сайте Культура.рф и мероприятия псковской филармонии.

Лимит карты с этого года составляет 5 000 рублей. Чтобы получить «Пушкинскую карту» необходимо:

- зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить учетную запись;

- установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура»;

- получить «Пушкинскую карту» — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир»;

- выбрать мероприятие из афиши и купить билет в приложении, на сайте или в кассе.

В организации обратили внимание, что все билеты — именные, отдать их кому-то нельзя. Для приобретения билета на посещение Псковской филармонии необходимо выбрать концерт в разделе «Афиша» с соответствующей меткой. Оплатить покупку билета через сайт или в кассе филармонии.