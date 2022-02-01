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Акция «Влюбленные в театр» стартовала в Пскове

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина запускает акцию «Влюбленные в театр», посвященную Дню всех влюбленных: 14 и 15 февраля зрители смогут купить билеты на спектакли и кинопоказы со скидкой 25%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«14 и 15 февраля любой зритель сможет купить билеты на спектакли и кинопоказы мартовского и апрельского репертуара со скидкой 25% как в театральной кассе, так и онлайн», - говорится в сообщении.

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Промокоды на скидку указаны в онлайн-афише театра на сайте рядом с кнопкой «Купить билеты». Чтобы воспользоваться промокодом, при покупке билета пользователю необходимо нажать кнопку «У меня есть промокод».

«Акция не предполагает никаких дополнительных условий, достаточно просто любить театр. Ждем всех влюбленных в театр на наших спектаклях!» - отметили в учреждении.

Актуальную афишу театра можно найти на официальном сайте.