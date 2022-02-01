Как спастись от пиратов и существуют ли разумные рыбы, расскажет псковичам путешественник

Две встречи с журналистом и путешественником, членом Русского географического общества Григорием Кубатьяном пройдут в клубе «Тропы» Псковского драмтеатра 18 и 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
Фото здесь и далее: личный архив Григория Кубатьяна
В пятницу, 18 февраля, темой встречи станет Иран: история, мистика и современность. Григорий Кубатьян посещает Иран на протяжении 20 лет и водит туры по этой стране, уточнили в драмтеатре.
На встрече вы узнаете:
В воскресенье, 20 февраля, рассказ спикера будет посвящен кругосветному плаванию на паруснике «Паллада».
На встрече можно узнать:
Иран: история, мистика и современность
18 февраля / 18:00
Вход свободный
Кругосветное плавание на паруснике «Паллада».
20 февраля / 18:00
Вход свободный
Встречи клуба путешествий «Тропы» проходят в Новом зале Псковского театра драмы (второе здание театра, 3 этаж).