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Как спастись от пиратов и существуют ли разумные рыбы, расскажет псковичам путешественник

Две встречи с журналистом и путешественником, членом Русского географического общества Григорием Кубатьяном пройдут в клубе «Тропы» Псковского драмтеатра 18 и 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: личный архив Григория Кубатьяна

В пятницу, 18 февраля, темой встречи станет Иран: история, мистика и современность. Григорий Кубатьян посещает Иран на протяжении 20 лет и водит туры по этой стране, уточнили в драмтеатре.

На встрече вы узнаете:

как иранцы взяли в плен американский спецназ;

чем персидский амбар отличается от русского;

почему в каждом иранском доме есть самовар;

за что вас может задержать исламская полиция;

чего добиваются самобичеватели;

как во время траура зарабатывают салоны красоты;

почему иранский Дед Мороз выглядит как негр.

В воскресенье, 20 февраля, рассказ спикера будет посвящен кругосветному плаванию на паруснике «Паллада».

На встрече можно узнать:

как пережить долгое автономное плавание, если ты даже не моряк;

какие испытания ждут начинающих матросов на экваторе;

как устроен один из самых быстрых в мире парусных кораблей;

можно ли спастись от пиратов в Малаккском проливе;

как установить мировой рекорд, пробежав 42-километровый марафон по палубе;

существуют ли разумные рыбы.

Иран: история, мистика и современность

18 февраля / 18:00

Вход свободный

Кругосветное плавание на паруснике «Паллада».

20 февраля / 18:00

Вход свободный

Встречи клуба путешествий «Тропы» проходят в Новом зале Псковского театра драмы (второе здание театра, 3 этаж).