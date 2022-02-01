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На спектакли и выставки в рамках проекта «Культурные выходные» приглашают псковичей

Жителей и гостей Псковского района приглашают на мероприятия в рамках регионального творческого проекта «Культурные выходные», которые пройдут с 24 по 27 февраля.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

Творческий проект «Культурные выходные», реализуемый комитетом по культуре Псковской области, стартовал в регионе три месяца назад. Творческие программы уже с успехом прошли в Палкинском, Бежаницком, Печорском и Великолукском районах. На этой неделе псковичам предстоят «Культурные выходные» в домах культуры в деревнях Родина, Писковичи и в поселке Неелово-2. С 10.00 до 18.00 зрителей будет ждать насыщенная музыкальная и познавательная программа.

В рамках проекта пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: показы спектаклей для детей театра кукол, выставки живописных работ и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы преподавателей колледжа искусств, концерт Губернаторского симфонического оркестра и ансамбля русской музыки «Псков», а также мероприятия областной библиотеки, Военно-исторического музея-заповедника и регионального отделения Союза художников России.

Для профилактики распространения COVID-19 в любых помещениях необходимо носить маски и соблюдать дистанцию, отметили в ТКД.

Приобрести билеты можно на следующие мероприятия:

- показ спектакля «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол,

- концерт ансамбля русской музыки «Псков»,

- концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

В ТКД представили программу «Культурных выходных» в Псковском районе: