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На спектакли и выставки в рамках проекта «Культурные выходные» приглашают псковичей

21.02.2022 12:45|ПсковКомментариев: 0

Жителей и гостей Псковского района приглашают на мероприятия в рамках регионального творческого проекта «Культурные выходные», которые пройдут с 24 по 27 февраля.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

Творческий проект «Культурные выходные», реализуемый комитетом по культуре Псковской области, стартовал в регионе три месяца назад. Творческие программы уже с успехом прошли в Палкинском, Бежаницком, Печорском и Великолукском районах. На этой неделе псковичам предстоят «Культурные выходные» в домах культуры в деревнях Родина, Писковичи и в поселке Неелово-2. С 10.00 до 18.00 зрителей будет ждать насыщенная музыкальная и познавательная программа.

В рамках проекта пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: показы спектаклей для детей театра кукол, выставки живописных работ и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы преподавателей колледжа искусств, концерт Губернаторского симфонического оркестра и ансамбля русской музыки «Псков», а также мероприятия областной библиотеки, Военно-исторического музея-заповедника и регионального отделения Союза художников России.

Для профилактики распространения COVID-19 в любых помещениях необходимо носить маски и соблюдать дистанцию, отметили в ТКД.

Приобрести билеты можно на следующие мероприятия:

- показ спектакля «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол,

- концерт ансамбля русской музыки «Псков»,

- концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

В ТКД представили программу «Культурных выходных» в Псковском районе:

  • 24 февраля 10.00 - 11.00 -  показ спектакля «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол в концертном зале Нееловского районного Дома культуры (Псковский район, деревня Неелово-2, улица Юбилейная, 7);
  • 14.00 - 15.00 - показ спектакля «Золотой ключик» Псковского областного театра кукол в концертном зале Писковичского Дома культуры (Псковский район, деревня Писковичи);
  • 25 февраля 11.00 - 18.00 - выставка Псковского регионального отделения Союза художников России;
  • 11.00 - 18.00 - выставка «Кукольное дело» объединения художников-кукольников «Псковский кукольный дом»;
  • 11.00 - 18.00 - выставка ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник» в арт-холле Родинского Дома культуры (Псковский район, деревня Родина, улица Юбилейная, 1);
  • 14.00 - 15.00 - литературно-художественная программа БиблиоТеатра «Петр Первый государь-градостроитель» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека». В программе принимает участие заслуженный артист РФ Виктор Яковлев. Адрес - концертный зал Писковичского Дома культуры (Псковский район, деревня Писковичи);
  • 14.00 - 15.00 - квест «Гарри Поттер» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» в фойе Писковичского Дома культуры (Псковский район, деревня Писковичи);
  • 14.00 - 15.00 - уроки и мастер-классы ведущих преподавателей ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова» в Родинском Доме культуры (Псковский район, деревня Родина, улица Юбилейная, 1);
  • 26 февраля 11.00 - 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»;
  • 11.00 - 18.00 - выставка «Кукольное дело» объединения художников-кукольников «Псковский кукольный дом» в арт-холле Родинского Дома культуры (Псковский район, деревня Родина, улица Юбилейная, 1);
  • 14.00 - 15.00 - концерт ансамбля русской музыки «Псков» в концертном зале Писковичского Дома культуры (Псковский район, деревня Писковичи);
  • 27 февраля 11.00 - 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»;
  • 11.00 - 18.00 - выставка «Кукольное дело» объединения художников-кукольников «Псковский кукольный дом» в арт-холле Родинского Дома культуры (Псковский район, деревня Родина, улица Юбилейная, 1);
  • 15.00 - концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области в концертном зале Родинского Дома культуры (Псковский район, деревня Родина, улица Юбилейная, 1).
Теги: #культура #ТКД #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
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