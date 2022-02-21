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Имперский русский балет покажет «Ромео и Джульетту» на псковской сцене

Балетная страница в афише Фестиваля русской музыки уже стала традиционной, и ряд великих балетов, ранее поставленных на псковской сцене совместными силами Имперского русского балета и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, продолжит бессмертная трагедия «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

История влюбленных из Вероны Уильяма Шекспира совершенно по-новому воплотилась в балете 1935 года вслед за партитурами целого ряда опер и симфонических партитур, созданных великими Гуно, Беллини, Берлиозом, Чайковским.

Блистательная сценическая история одного из лучших балетов ХХ века началась с премьеры 1938 года в городе Брно, продолжившись в последующие годы в Кировском и Большом театрах.

На все времена могучий дух эпохи Возрождения, высокая трагедийность, поэтичность чувств и музыкальный образ Италии остались в потрясающих мелодиях, ставших поразительными находками даже в щедром прокофьевском творчестве, отметили в ТКД.

«В смене уличных плясок и трепетных любовных сцен, яркой эмоциональности и проникновенного лиризма словно воплотилась сама жизнь во всем богатстве ее столкновений и страстей. Не удивительно, что партитура о любви, что не боялась угроз и не подчинялась силе, явившая миру всю нежность, безрассудство, драматизм и величие любви, остается в ряду самых исполняемых в истории русской и мировой хореографии», - сказали в пресс-службе.

Балет «Ромео и Джульетта» состоится 18 марта в 19.00, а также 19 марта в 11.00 для детей и в 15.00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.