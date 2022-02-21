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В кассе псковского драмтеатра появились дополнительные билеты на аншлаговые спектакли

Дополнительные билеты на аншлаговые спектакли отправили в продажу в кассы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Такое решение было принято в связи с тем, что заполняемость залов увеличилась до 100%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Зрителям Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина больше не нужно предъявлять QR-коды о вакцинации. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Псковской области и вступают в силу 12 марта. Кроме того, культурные учреждения могут увеличить заполняемость залов до 100%. Это значит, что в продаже появились билеты на премьерный спектакль "Бовари" и другие аншлаговые спектакли», - говорится в сообщении.

Актуальную афишу псковского театра драмы можно найти на официальном сайте.

Театральная касса работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 15:30), адрес: улица Пушкина, 13. Продажа билетов на сайте осуществляется круглосуточно.

В театре напомнили, что в марте зрителей ждут премьеры спектаклей «Бовари» и «Дядя Ваня», в апреле – премьера музыкального спектакля Дмитрия Месхиева «Случайный вальс». В ближайшие дни театр откроет продажи билетов на май и июнь.