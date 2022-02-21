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В Псковской областной филармонии и театре кукол отменили ковид-ограничения

Концерты, спектакли, лекции, творческие встречи и другие культурные мероприятия в Псковской областной филармонии и Псковском областном театре кукол, на которые был организован вход только по QR-кодам, с 12 марта могут проходить без ограничений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, также до 100% увеличилась заполняемость залов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Эти нововведения озвучил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19.

Напомним, на этой неделе в Псковской филармонии состоится открытие 48-го фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова.

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Он пройдет с 17 по 22 марта, в программе семь концертов с участием ведущих музыкальных коллективов из Москвы и Пскова. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Билеты можно приобрести в кассе филармонии и на сайте.