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Дмитрий Месхиев рассказал о «жирной точке» в своей кинобиографии

Художественный руководитель Псковского театра драмы, кинорежиссер Дмитрий Месхиев в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал о своей следующей работе в кино. Ею должен стать фильм о блокаде Ленинграда. К съемкам он планирует приступить следующей зимой, а выпустить ленту к юбилею снятия блокады в 1924 году.

«У меня есть сценарий и продюсер, начинаем в спокойном режиме подготовку, - сообщил он. - Фильм получится, если сойдутся звезды, и соберется бюджет, кино про блокаду — не очень дешевая история. Давно хотел ее сделать. Пусть это будет "жирная точка" в моей кинобиографии».

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Комментируя работу кинотеатров в условиях отказала голливудских студий от проката в России, Дмитрий Месхиев отметил, что период малокартинья продлится минимум год-полтора. Это минимальное время, за которое получится насытить кинозалы отечественной продукцией.

«Американцы своим кино насаждают американскую культуру и мировоззрение, они хотят распространять его по всему миру, но запрещают в России, которая является для них противником, - выразил он свое удивление. - С моей точки зрения, нелогичные шаги. Может, поймут постепенно, может, медленно думают. Целые институты изучают нашу страну и русских. Как можно за столько времени не понять ни русской души, ни русского характера? Все эти санкции не работают, они не только не могут переломить общественного мнения, они его подстегивают в направлении патриотизма».