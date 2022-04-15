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Худрук псковского театра объяснил концепцию работы без главного режиссера

Более правильной концепцией работы в маленьком городе назвал Дмитрий Месхиев подход, при котором спектакли на одной сцене ставят приглашенные режиссеры вместо одного главного и редких гостей. Такое заявление худрук Псковского театра драмы сделал в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Чрезвычайно важно разнообразить репертуар по стилистике и подходам, - сказал он. - Более того, для труппы важно иметь в копилке работы разных режиссеров. Концептуально пошли по этому пути. От этой концепции отходить не будем. Театр в городе один, нужно уважать мнение разного зрителя».

Также он сообщил о позитивном влиянии подхода на качество работы труппы. По его словам, критики из Москвы и Петербурга поражаются ее уровню.

Дмитрий Месхиев напомнил, что в этом году состоялись премьеры спектаклей «Мадам Бовари» и «Дядя Ваня», а ближайшие выходные артисты впервые сыграют «Случайный вальс». Запланированы премьеры «Морфия» по Михаилу Булгакову и «Пигмалиона» по Бернарду Шоу. Выйдет минимум один детский спектакль, в планах за четыре года создать восемь-десять постановок для насыщения репертуара бэби-театра Псковской драмы.

Кроме того, театр ведет переговоры с псковским музеем по поводу возможности подготовить премьеру для показа под открытым небом в Кремле.