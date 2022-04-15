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Лазерное шоу к 350-летию Петра I пройдет на территории Псковского кремля

С 29 апреля по 10 мая 2022 года на территории Довмонтова города Псковского кремля пройдет мультимедийный спектакль, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Зрелищное лазерное шоу заставит зрителей полностью погрузиться в мир истории, напомнит о событиях России конца XVII - начала XVIII века. Посетители узнают о победах русского флота и армии, какую роль отводил Петр Первый Пскову и Великим Лукам в Северной войне, о том, как был основан Санкт-Петербург - будущая столица Российской империи. Гости прикоснутся к ключевым событиям эпохи, великим делам и победам первого российского императора.

Этот проект создала Театрально-концертная дирекция совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента. Его реализовали в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 350-летия со дня рождения Петра Первого.

«В 20-минутном видеоролике найдут воплощение все замыслы художников анимации и лазерной графики, удивительные задумки постановщиков. Это уникальный красочный световой спектакль будет интересен и взрослым, и детям», - заверили в ТКД.

В Псковской области лазерное шоу будет демонстрироваться во второй раз, впервые псковичи и гости города смогли познакомиться с подобным проектом в 2021 году в дни празднования 800-летия Александра Невского. Лазерное шоу в те дни посмотрели более 7 000 зрителей.

Посетителей просят соблюдать следующие правила:

масочный режим, как взрослым, так и детям на протяжении всего времени продолжения шоу;

не задерживаться на территории Довмонтова города после завершения шоу, предоставив возможность следующей группе зрителей занять свои места.

Начало показов лазерного шоу - в 21.30 и 22.30 – по два показа в день. Вход на мероприятие осуществляется по билетам, которые можно будет приобрести в кассе Псковской областной филармонии и онлайн. Дети до 7 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.

Время работы кассы филармонии:

30.04 11.00-18.00

1.05 11.00-18.00

2.05 11.00-19.00

3.05 11.00-19.00

4.05 11.00-20.00

5.05 11.00-20.00

6.05 11.00-20.00

7.05 11.00-19.00

8.05 11.00-18.00

9.05 11.00-18.00

10.05 11.00-19.00

Технический перерыв длится с 15.00 до 16.00. Позвонить можно по телефону: +7 (8112) 668-920.

Организаторами проекта в регионе выступили: администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция.