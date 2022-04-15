Лазерное шоу к 350-летию Петра I пройдет на территории Псковского кремля

С 29 апреля по 10 мая 2022 года на территории Довмонтова города Псковского кремля пройдет мультимедийный спектакль, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Зрелищное лазерное шоу заставит зрителей полностью погрузиться в мир истории, напомнит о событиях России конца XVII - начала XVIII века. Посетители узнают о победах русского флота и армии, какую роль отводил Петр Первый Пскову и Великим Лукам в Северной войне, о том, как был основан Санкт-Петербург - будущая столица Российской империи. Гости прикоснутся к ключевым событиям эпохи, великим делам и победам первого российского императора.
Этот проект создала Театрально-концертная дирекция совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента. Его реализовали в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 350-летия со дня рождения Петра Первого.
В Псковской области лазерное шоу будет демонстрироваться во второй раз, впервые псковичи и гости города смогли познакомиться с подобным проектом в 2021 году в дни празднования 800-летия Александра Невского. Лазерное шоу в те дни посмотрели более 7 000 зрителей.
Посетителей просят соблюдать следующие правила:
Начало показов лазерного шоу - в 21.30 и 22.30 – по два показа в день. Вход на мероприятие осуществляется по билетам, которые можно будет приобрести в кассе Псковской областной филармонии и онлайн. Дети до 7 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.
Время работы кассы филармонии:
Технический перерыв длится с 15.00 до 16.00. Позвонить можно по телефону: +7 (8112) 668-920.
Организаторами проекта в регионе выступили: администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция.