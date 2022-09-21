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Солист Мариинского театра провел мастер-класс для учащихся детских музыкальных школ Пскова

Серию вокальных мастер-классов для учащихся детских музыкальных школ города Пскова и студентов колледжа искусств запускает Театрально-концертная дирекция Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе дирекции.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

8 октября первый мастер-класс дал солист Мариинского театра Денис Беганский в ДШИ №1 имени Н. А. Римского-Корсакова. В течение двух часов юные вокалисты работали над своими программными произведениями, разбирали ошибки и прямо на ходу пытались их исправлять.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Денис Беганский выступит на сцене Псковской областной филармонии на концерте-открытии 79-го сезона сегодня, 8 октября. Билеты можно приобрести по ссылке.

Ранее сообщалось, что нейросеть будет генерировать визуальное сопровождение для концертов Псковской областной филармонии.