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Мастер-класс по созданию художественного образа прошёл в Пскове. ФОТО

Псковская оперная певица Алёна Гаврилова сегодня, 24 ноября, провела в Пскове мастер-класс по созданию художественного образа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие состоялось в рамках проекта Театрально-концертной дирекции Псковской области - серии вокальных мастер-классов для учащихся детских музыкальных школ города Пскова и студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Я сначала очень испугалась, так как с форматом мастер-класса я ещё никогда не сталкивалась. Сначала пришла в смятение, но потом мне объяснили, что провести это можно в удобном для меня формате. Я решила в начале прочитать небольшую лекцию. Самым сложным для меня оказалось именно подобрать такую тему, которая будет смежной для нескольких видов вокального исполнения. Пришлось найти тему, которая будет интересна для всех. Не хочется, чтобы кто-то в зале скучал», – рассказала Алёна Гаврилова .

В итоге певица остановила свой выбор на теме «Создание художественного образа». По её словам, эта тема одинаково актуальна для исполнителей всех направлений.

Мастер-класс прошёл в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского. Проект реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив.