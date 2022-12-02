Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости 02.12.2022 11:400 Дни открытых дверей для молодожёнов впервые пройдут в особняке Лавриновского в Пскове 02.12.2022 11:400 Дни открытых дверей для молодожёнов впервые пройдут в особняке Лавриновского в Пскове 24.11.2022 12:140 Мастер-класс по созданию художественного образа прошёл в Пскове. ФОТО 08.11.2022 11:030 Ледовое шоу «Отважная Герда» пройдёт в Пскове 29.10.2022 19:580 Представители псковской филармонии стали участниками кванторианской площадки «Есть вопросы» 29.10.2022 13:400 «Музыкальный мышонок» появился в псковской филармонии
Сцена / Новости

Дни открытых дверей для молодожёнов впервые пройдут в особняке Лавриновского в Пскове

02.12.2022 11:40|ПсковКомментариев: 0

Особняк Лавриновского (ЗАГС) приглашает невест и молодые пары, которые в ближайшее время планируют создать семью, на Дни открытых дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области 

«Мы запускаем серию встреч, где можно будет познакомиться и пообщаться со специалистами по организации свадьбы. От мастера по декорированию до консультанта по юридическим вопросам», - сообщили организаторы мероприятия.

Невесты и молодые пары смогут задать любые интересующие вопросы профессионалам свадебной индустрии - фотографам, ведущим, визажистам, шеф-поварам, организаторам, артистам. Специально для них будет организована экскурсия по особняку, где расскажут об истории и продемонстрируют интерьер одного из красивейших зданий Пскова. Участники узнают интересные факты о доме и его хозяевах – Лавриновских. Что означает змея на фасаде дома или президентом какой европейской страны стал один из их родственников. Также будет возможность получить правовую консультацию сотрудника отдела ЗАГС.

«Первая встреча состоится уже 3 декабря в 17:30, на которой с удовольствием ответит на вопросы и проведет консультацию свадебный организатор-декоратор Ольга Перог. Узнаете все об умной подготовке, бюджетировании свадьбы, как создать свою концепцию торжества и о дресс-коде для гостей», - отметили организаторы.

Вход бесплатный, по предварительной записи. 

Теги: #псков #загс #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
02.12.2022, 11:400 Дни открытых дверей для молодожёнов впервые пройдут в особняке Лавриновского в Пскове 30.11.2022, 10:100 Псковичей приглашают на премьерный показ мелодрамы с элементами комедии «Пигмалион» 29.11.2022, 22:000 Спектакль псковичей «Что в конверте?» оценили на фестивале в Москве 29.11.2022, 19:290 Выставка «Картинки» откроется в Пскове 1 декабря
29.11.2022, 16:290 Билеты на дерзкий мюзикл «Иствикские Ведьмы» продают со скидкой в Пскове 29.11.2022, 14:360 Псковские музыканты отрепетировали «Щедрин-сюиту» с солистами Мариинки. ВИДЕО 28.11.2022, 18:150 Посвященный 20-летию ансамбля «Бусинки» концерт состоится в Пскове 26.11.2022, 14:090 Псковичей приглашают на премьеру «Симфонии псковских фресок»
25.11.2022, 12:550 Акцию «Черная пятница» запускает Театрально-концертная дирекция Псковской области 24.11.2022, 20:530 Билеты на концерт симфонического концерта в Дедовичах предлагают приобрести со скидкой 24.11.2022, 12:140 Мастер-класс по созданию художественного образа прошёл в Пскове. ФОТО 23.11.2022, 19:251 Презентация Псковского Совета молодых литераторов пройдет в Пскове
23.11.2022, 16:580 Опубликована декабрьская афиша Псковского театра драмы 23.11.2022, 15:130 Кукольный спектакль «Пётр I» покажут в Пскове 19.11.2022, 17:480 «Юные дарования Псковщины» выступают в БКЗ 19.11.2022, 09:190 Концерт с участием одаренных детей пройдет в Пскове
18.11.2022, 18:450 Репетиция концерта «Юные дарования Псковщины» проходит в Пскове. ФОТО 17.11.2022, 19:400 Литературно-музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита. Финал» пройдёт в Пскове 17.11.2022, 17:110 «Беседка»: Сергей Жаворонок об итогах работы и новогодних проектах Псковской филармонии. ВИДЕО 17.11.2022, 14:450 Проект Псковской областной филармонии выиграл региональный грант
17.11.2022, 13:590 «Голубой огонёк» пройдёт в псковской филармонии в канун Нового года 17.11.2022, 12:570 Концерты в Псковской областной филармонии проходят солд-аут - Сергей Жаворонок 14.11.2022, 11:470 Мурал по мотивам картины «Год 1941. Отцы» дорисовали на улице Рокоссовского в Пскове. ФОТО 14.11.2022, 11:171 «Олонецкий дед» украсил фасад дома на улице Байкова в Пскове. ФОТО
10.11.2022, 23:070 «Виртуозы арфы» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 10.11.2022, 19:390 Концерт «Виртуозы арфы» проходит в Пскове. ФОТО 10.11.2022, 16:570 О главной трудности при игре на арфе рассказали псковичам 10.11.2022, 12:410 Солистка оркестра Большого театра России: 99% таланта - это согбенная спина
10.11.2022, 09:500 Работу над очередным муралом завершают в Пскове. ФОТО 09.11.2022, 18:230 Созданные нейросетью картины украсят концерт «Виртуозы арфы» в Пскове 09.11.2022, 13:210 Опубликована полная программа фестиваля «Пушкин и...» 09.11.2022, 11:470 Дополнительный показ балета «Щелкунчик» пройдет в Пскове в ноябре
08.11.2022, 17:210 Рождественский концерт группы «Мельница» пройдет в Пскове 08.11.2022, 13:540 Псковский театр драмы объявил «Чёрную пятницу» 08.11.2022, 12:480 Первый большой сольный концерт Лизы Матрёшки состоится в Пскове 08.11.2022, 11:030 Ледовое шоу «Отважная Герда» пройдёт в Пскове
08.11.2022, 10:000 Певица МакSим выступит в Пскове 07.11.2022, 21:401 Концерт органной музыки состоится в Пскове 07.11.2022, 19:250 Псковская детская театральная мастерская «Гвозди» отправится на гастроли в Москву 05.11.2022, 16:310 Выставка пейзажей туманного Петербурга продолжает работу в Пскове
03.11.2022, 18:530 Музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита» пройдет в Пскове 03.11.2022, 14:230 Семь номинаций на «Золотую маску» получил спектакль Псковского драмтеатра 01.11.2022, 17:060 Концерт «Юные дарования Псковщины» пройдет в областной филармонии 01.11.2022, 13:140 Фестиваль «Знак русского» планируют вновь провести в Усвятском районе в 2023 году
31.10.2022, 16:470 Спектакль «Мастер и Маргарита» в сопровождении органа представят в Пскове 31.10.2022, 16:370 Театр танца «Русские узоры» пригласили к участию в концерте группы «Кватро» в Пскове 29.10.2022, 19:580 Представители псковской филармонии стали участниками кванторианской площадки «Есть вопросы» 29.10.2022, 13:400 «Музыкальный мышонок» появился в псковской филармонии
28.10.2022, 16:220 Технологии на службе искусства: псковские кванторианцы создают AR-афиши и квест для филармонии 28.10.2022, 14:550 Не плачь, прокатчик 28.10.2022, 14:130 Псковский театр драмы опубликовал новогоднюю афишу 27.10.2022, 12:221 Псковичи смогут посмотреть балет «Лебединое озеро» со скидкой 20%
27.10.2022, 11:410 Алексей Репников пригласил псковичей на концерт «Виртуозы арфы» 26.10.2022, 14:240 Ансамбль «Псков» выступит на «Культурных выходных» в Гдове 26.10.2022, 10:510 Губернаторский симфонический оркестр исполнит саундтреки из фильмов в Гдове 26.10.2022, 09:460 Выставка пейзажей известного петербургского живописца откроется в Пскове
25.10.2022, 21:060 Мастер-класс по лепке из пластилина для незрячих провели в Пскове 25.10.2022, 19:090 Псковский областной театр кукол покажет спектакль в рамках «Культурных выходных» в Гдове 24.10.2022, 23:480 Концерт вокального коллектива Михаила Турецкого в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.10.2022, 20:151 Михаил Турецкий перечислил свои любимые места в Псковской области
24.10.2022, 19:550 Вокальный коллектив Михаила Турецкого выступает в Пскове. ФОТО 21.10.2022, 20:180 Продолжается озвучка мультфильмов о связанных с Псковской областью личностях 21.10.2022, 19:490 Певец и актер Евгений Дятлов выступит в Пскове 22 октября 21.10.2022, 17:510 Большой концерт «Виртуозы арфы» организуют в Пскове
21.10.2022, 12:450 «Культурные выходные» пройдут в Гдовском районе с 28 по 30 октября 21.10.2022, 12:200 Известные балеты и абсурдистские драмы: опубликована ноябрьская афиша псковского драмтеатра 20.10.2022, 22:000 Псковский спектакль «Морфий» стал призёром фестиваля «Балтийский дом» 20.10.2022, 15:490 Артист Евгений Дятлов приглашает на свой концерт в Пскове. ВИДЕО
19.10.2022, 15:250 Праздник национального творчества пройдёт в Доме офицеров в Пскове 19.10.2022, 13:590 Остался день для приобретения абонемента на детские концерты в Псковской филармонии 19.10.2022, 13:390 Хор Турецкого пригласил псковичей на свой концерт. ВИДЕО 18.10.2022, 19:280 Московский художник поддержал псковские муралы
18.10.2022, 15:560 Михаил Турецкий представит в Пскове программу «Мне 60, и это здорово!» 18.10.2022, 14:450 Певец и актер Евгений Дятлов выступит в Пскове 17.10.2022, 17:230 Герои шоу «Однажды в России» пригласили псковичей на свой концерт 17.10.2022, 15:201 Первый художественный фильм на аварском языке планирует снять Камиль Хардин
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru