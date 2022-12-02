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Дни открытых дверей для молодожёнов впервые пройдут в особняке Лавриновского в Пскове

Особняк Лавриновского (ЗАГС) приглашает невест и молодые пары, которые в ближайшее время планируют создать семью, на Дни открытых дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Мы запускаем серию встреч, где можно будет познакомиться и пообщаться со специалистами по организации свадьбы. От мастера по декорированию до консультанта по юридическим вопросам», - сообщили организаторы мероприятия.

Невесты и молодые пары смогут задать любые интересующие вопросы профессионалам свадебной индустрии - фотографам, ведущим, визажистам, шеф-поварам, организаторам, артистам. Специально для них будет организована экскурсия по особняку, где расскажут об истории и продемонстрируют интерьер одного из красивейших зданий Пскова. Участники узнают интересные факты о доме и его хозяевах – Лавриновских. Что означает змея на фасаде дома или президентом какой европейской страны стал один из их родственников. Также будет возможность получить правовую консультацию сотрудника отдела ЗАГС.

«Первая встреча состоится уже 3 декабря в 17:30, на которой с удовольствием ответит на вопросы и проведет консультацию свадебный организатор-декоратор Ольга Перог. Узнаете все об умной подготовке, бюджетировании свадьбы, как создать свою концепцию торжества и о дресс-коде для гостей», - отметили организаторы.

Вход бесплатный, по предварительной записи.