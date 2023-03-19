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Псковский театр драмы ввел скидку для пенсионеров

По просьбам зрителей старшего поколения руководство Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина утвердило скидку для пенсионеров в размере 20%. Об этом Псковской Ленте новостей рассказали в пресс-службе театра.

«Купить билет по сниженной цене можно в кассе театра при предъявлении пенсионного удостоверения за 7 дней до мероприятия. Такая же льгота предоставляется студентам очной формы обучения: -20% по студенческому билету», – рассказали в театре.

Напомним, стопроцентная скидка при покупке билета на репертуарные спектакли Псковского театра драмы предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, инвалидам I группы, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Скидка 20% доступна инвалидам II и III групп, детям-инвалидам, детям из многодетных и малоимущих семей, военнослужащим, проходящим службу по призыву. Льгота предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.

Узнать подробности о скидках в Псковский театр драмы можно по ссылке.

«Любите театр! Ходите в театр! Мы делаем все, чтобы у зрителей не оставалось препятствий на пути в наш театр», – добавили в Псковском театре драмы.

Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра. Касса работает ежедневно с 9.30 до 21.00 с перерывом с 15.00 до 15.30 по адресу: улица Пушкина, 13. Телефон кассы: +7 (8112) 72-80-22.