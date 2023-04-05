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Псковскому театру драмы исполнилось 117 лет

Псковскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина исполнилось 117 лет. 4 апреля 1906 года в Народном доме имени А. С. Пушкина – ныне Псковском академическом театре драмы – открылся первый театральный сезон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина – филиал Национального драматического театра России (Александринского театра) – является одним из ведущих региональных театров страны, востребован не только псковичами и гостями города, но и лучшими театральными фестивалями, в том числе Национальной театральной премией «Золотая маска», отметили в театре.

В репертуаре театра сегодня спектакли известных российских режиссеров (Дмитрий Месхиев, Антон Федоров, Петр Шерешевский, Дамир Салимзянов, Павел Зобнин, Семен Серзин, Александра Ловянникова, Алессандра Джунтини, Юлия Пересильд, Айрат Абушахманов, Сергей Потапов), в том числе лидеров национальных театров.

Художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев так говорит о стратегии развития театра: «В театре должны присутствовать разные направления и жанры – от классики до авангарда. В городе Пскове один драматический театр, и мы обязаны учитывать разные предпочтения и вкусы людей. Кому-то интересен легкий жанр, кто-то любит экспериментальный театр. Без ложной скромности скажу: если уж наш театр вырвался из тесных рамок провинциальных подмостков, мы должны учитывать тренды современного театрального мира и не опускать свою планку».

Деятельность Псковского театра драмы выходит за границы сценического пространства: это не только театр, это культурный центр, притягивающий людей активных, любознательных и заинтересованных. Сегодня в театре работают пять сценических площадок: большая и малая сцены, «Маленький театр» (специализированная бэби-сцена), Новый зал (площадка для камерных спектаклей) и буфет, в котором проходят музыкальные спектакли. При театре работают галерея «Цех», детская театральная мастерская «Гвозди», здесь проходят творческие встречи, лекции и кинопоказы.

Пушкинский театр – это сложившийся культурный бренд, в истории которого было много славных страниц, это такой же синоним Псковской земли, как сам Пушкин, отметили в театре. На сцене Народного дома имени Пушкина выступали знаменитости: Юрий Юрьев, Владимир Давыдов, Вера Комиссаржевская, Константин Варламов, Мария Савина, Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Екатерина Корчагина-Александровская и другие. С 1988 по 2013 годы в Пскове работал единственный в России репертуарный театр под открытым небом в исторических памятниках «Карусель». А в 1994 году в Псков пришло большое театральное событие – ежегодный Пушкинский театральный фестиваль, традиция проведения которого не прерывается до сих пор. В последние годы театр проводит Международный фестиваль особенных людей «Другое искусство», музыкальный фестиваль «Крещендо», а также мини-фестивали, посвященные отдельным художникам, например, «Данилов-фест», «Потапов-фест».

Сегодня в репертуаре театра 30 спектаклей, рассчитанных на разную аудиторию. В их числе – бэби-спектакли для малышей, детские сказки, спектакли-кабаре и моноспектакли. В апреле и мае репертуар дополнят премьеры: «Лягушки» по роману китайского прозаика Мо Яня и «Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой. Афиша театра доступна на официальном сайте.