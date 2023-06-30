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Дмитрий Месхиев войдет в жюри конкурса «Живое пушкинское слово»

Финал открытого регионального конкурса «Живое пушкинское слово» состоится в парке Строителей в Пскове 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина / Дмитрий Месхиев

Финалисты – а это 34 человека от 10 до 65 лет – выступят перед публикой с вокальными или чтецкими номерами по стихотворениям Пушкина.

В заключительном туре выступления участников оценит жюри, в которое войдут художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер Дмитрий Месхиев, арт-директор театра, критик Андрей Пронин, заведующая Центром непрерывного образования в сфере культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств, член президиума Российской общественной Академии голоса Анжелика Романюк.

Анжелика Романюк

«Финал конкурса станет настоящим пушкинском праздником: он объединит людей разных возрастов и профессий, новичков и артистов любительских студий. Со сцены прозвучат известные всем строки Пушкина и, быть может, его произведения, которые публике доведется услышать впервые. Участники будут не только читать Пушкина, но и петь – команда наставника Елены Обуховой представит вокальные номера – это будет и авторская музыка, и классика, и рок», - рассказали в театре.

Андрей Пронин

Напомним, что 17 июня в Псковском театре драмы прошел полуфинал конкурса, на котором наставники – артисты Владимир Свекольников, Сергей Попков, Александр Овчаренко и педагог по вокалу Елена Обухова – сформировали команды участников для подготовки к финалу.

Победителей ждет поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А.С. Пушкина и выступление вместе со своими наставниками на Пушкинском театральном фестивале осенью.

Организаторы обращают внимание зрителей на возможные изменения места проведения конкурса: в случае дождя мероприятие состоится на малой сцене театра.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Операторы – Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнеры – комитет по культуре Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, комитет культуры администрации города Великие Луки.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».