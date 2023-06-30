Сцена / Новости

Число зрителей псковского драмтеатра в этом сезоне выросло на 20 тысяч

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина представил последний спектакль афиши и подвел итоги 117-го театрального сезона 5 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

За этот творческий год интерес зрителей к театру значительно возрос. Всего в Псковском театре драмы состоялось 428 показов спектаклей, а число зрителей превысило 57 тысяч, что на 20 тысяч больше, чем в предыдущем сезоне. Более того, заполняемость залов на протяжении полугода держалась выше 90%.

В 117-м сезоне театр выпустил четыре премьеры. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев осенью по многочисленным просьбам зрителей представил вторую часть спектакля-кабаре – «Постой, паровоз! Вторая ходка».

По-настоящему зрительской стала премьера мелодрамы по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» в постановке мастера комедийного жанра Дамира Салимзянова.

Важнейшим событием сезона стал выпуск спектакля «Лягушки» в постановке Никиты Кобелева (в настоящее время – главного режиссера Александринского театра). Псковский театр драмы первым в ХХI веке обратился к современной литературе Китая, к творчеству нобелевского лауреата, живого национального классика Мо Яня. Первый заместитель декана восточного факультета СПбГУ Алексей Родионов назвал премьеру «грандиозным, эпохальным событием», отметив: «Я считаю, что каждый россиянин должен посмотреть спектакль “Лягушки”». Большой интерес спектакль вызвал и у китайской аудитории: о нем написала газета «Хуаньцю шибао», премьеру посетили блогеры, которые призвали земляков отправиться в Псков, чтобы увидеть «миниатюрный Китай прошлого века».

Череда премьер завершилась в мае бенефисом артистки Линды Ахметзяновой. Псковский режиссер Александр Суховский поставил монодраму Юлии Поспеловой «Говорит Москва» для лауреатки «Золотой маски», исполнившей главную роль и в «Лягушках». Вскоре после премьеры спектакль был приглашен принять участие в престижном фестивале моноспектаклей Solo, который состоится в Москве в октябре текущего года.

Псковский театр драмы не отступил от традиции проведения крупных фестивалей – музыкального фестиваля Crescendo с участием Дениса Мацуева и Всероссийского пушкинского театрального фестиваля. В 29-й раз в Пскове удалось собрать на одной сцене наиболее заметные спектакли последних лет, в числе которых были лучшие российские спектакли, по версии «Золотой маски»: «Товарищ Кисляков» Александринского театра (режиссер Андрей Калинин) и «Преступление и наказание» театра «Приют комедианта» (режиссер Константин Богомолов). В составе гастрольных трупп приехали известные артисты Александр Новиков, Дмитрий Лысенков, Марина Игнатова, Петр Семак.

Помимо главных культурных фестивалей года, ставших уже визитной карточкой региона, театр выступил одним из организаторов нового проекта – открытого конкурса по исполнению стихов Пушкина «Живое пушкинское слово». К участию в смотре приглашались все желающие от 10 лет. Наградой для лауреатов станет выступление в рамках ХХХ Пушкинского фестиваля осенью 2023 года.

С каждым годом растет привлекательность Псковской драмы на российской театральной карте – это касается и зрительского интереса, и востребованности профессиональными фестивалями. Об этом свидетельствует и статистика посещений сайта театра: так, за последний год было зарегистрировано 159 тысяч визитов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 151 тысяча визитов из Псковской области и 132 тысячи визитов из Москвы и области. А всего на главную страницу сайта за год кликнули 1,46 миллиона раз.

Псковский театр драмы в 117-м сезоне стал участником наиболее престижных театральных фестивалей, проходящих в России: «Золотая маска» в Москве («Морфий» Антона Федорова), «Александринский» в Санкт-Петербурге («Смерть Тарелкина» Хуго Эрикссена); «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге («Морфий» Антона Федорова); Фестиваль ТЮЗа им. А.А. Брянцева («Дядя Ваня» Павла Зобнина); «Русская комедия» в Ростове-на-Дону («Сережа очень тупой» Дмитрия Месхиева). В январе гастролями Псковского театра драмы в составе Национального драматического театра России открылось направление «Ведущие театры» федеральной программы «Большие гастроли», выступление прошло на сцене Луганского драматического театра.

Главным событием, завершившим серию фестивальных выступлений псковской труппы, стало получение главной театральной награды страны – Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль «Морфий» был выдвинут на премию в семи номинациях (как в главной – «Лучший спектакль большой формы», так и в индивидуальных – постановщикам и артистам) и получил две «Золотые маски»: Наталья Петрова – за «Лучшую женскую роль второго плана», Александр Стройло и Антон Федоров – «За лучшую работу художника по костюмам».

Высокими наградами были отмечены и достижения театральных работников «закулисья»: заведующая труппой в Псковском театре драмы, сотрудник с почти 30-летним стажем, Гертруда Авдюкова была удостоена медали «За труды в культуре и искусстве».

В театре подчеркнули, что упомянутое выше количество зрителей в этом сезоне – 57 163 человека – это люди, посетившие именно спектакли в псковском театре. Однако сотни зрителей стали гостями галереи «Цех», в которой в сезоне сменили друг друга восемь выставок («История скульптуры на ощупь»; «Круг чтения» Таисии Швецовой; «Это было плаванье сквозь туман…» Сергея Бакина; «Картинки» Ильи Семина; «Камень, дерево, бумага» Аллы Павлусенко, Сергея Михайлова, Дмитрия Яблочкина; «И вечность всего касается цветом…» отца Георгия Ушакова; «Деревянные берега» Владимира Бердышева; «По ту сторону цвета» Андрея Неганова), и квартирника «Бейрут», прошедшего в начале сезона, и театральной «Мафии», организованной театром ко Дню студента.

Театр продолжил участие и в благотворительных проектах. 1087 зрителей бесплатно посетили закрытые показы спектаклей для семей мобилизованных (семь показов). Для слабовидящих детей состоялся бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» с тифлокомментированием; слабослышащие стали посетителями экскурсий по выставкам в галерее «Цех» с сурдопереводом.

Продуктивный театральный сезон провела и детская мастерская «Гвозди», поучаствовав в крупном фестивале любительских коллективов «Образ» в Москве и представив спектакль «Что в конверте?» Александра Суховского зрителям Театра кукол имени Сергея Образцова.

В продолжение темы интереса молодых людей к театру стоит отметить, что 11 131 билет в этом сезоне был продан по «Пушкинской карте», а это 19,8% от всех продаж.

Псковский театр драмы сердечно благодарит своих зрителей за интерес к театру. 118-й театральный сезон откроется 24 августа спектаклем «Морфий». В августе Псков ждет музыкальный фестиваль Crescendo, а в сентябре – юбилейный, 30-й, Пушкинский театральный фестиваль. Ознакомиться с афишей и купить билеты можно на официальном сайте театра.