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Церемонию вручения спецпремии «Золотой маски» перенесли

Церемония вручения специальной почетной премии «Золотая маска», которая должна была пройти 27 марта в Большом театре, переносится, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фото: Игорь Ефименко / «Лягушки»

«Решено праздничную церемонию вручения почетных премий "Золотая маска", назначенную на 27 марта, отменить. О том, когда состоится вручение, будет объявлено дополнительно», - сказала представитель пресс-службы фестиваля.

В этом году почетные премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства» будут вручены одиннадцати деятелям театра и тем, кто театру помогает развиваться, пишет РИА Новости.

В числе лауреатов народная артистка СССР, звезда мировой оперы Тамара Синявская, народный артист СССР, худрук театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев, народная артистка России Людмила Максакова, народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина (посмертно). Премии также удостоены театральный художник-сценограф Игорь Иванов, театральные режиссеры и педагоги Григорий Козлов и Семен Спивак, народная артистка РСФСР Галина Петрова, народная артистка России Лидия Цуканова, народный артист РСФСР Сергей Леонтьев.

Премия «За поддержку театрального искусства» будет вручена главе республики Северная Осетия-Алания Сергею Меняйло за организационную поддержку восстановления и открытия Дома-музея Евгения Вахтангова на его родине во Владикавказе.

Спектакль «Лягушки» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина по роману современного китайского писателя, нобелевского лауреата Мо Яня получил рекордные восемь номинаций на национальную театральную премию «Золотая маска». Спектакль «Горка» Великолукского драматического театра вошёл в лонг-лист премии.