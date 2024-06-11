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Три новых артиста пополнили труппу Великолукского драмтеатра

Три новых артиста стали членами труппы Великолукского драматического театра. Об этом театр сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Великолукский драматический театр / «ВКонтакте»

Великолукский драмтеатр встретил Анастасию Завершинскую, Матвея Ворона и Сергея Стасюка.

Уроженка Тюменской области Анастасия Завершинская окончила Екатеринбургский государственный театральный институт. С 2009 года она работала в Пермском театре «У Моста».

Матвей Ворон — выпускник Красноярского государственного института искусств. Дополнительно молодой человек окончил Учебный центр кино и телевидения по специальности «Актёр закадрового озвучивания и дубляжа». Актер работал в Железногорском театре оперетты.

Сергей Стасюк родился в городе Артемовске Донецкой области. В 1998 году окончил Новосибирское государственное театральное училище. Артист работал в Алтайском краевом театре имени В. М. Шукшина, Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, Республиканском Русском драматическом театре имени Горького (Махачкала), Новокузнецком драматическом театре, Прокопьевском драмтеатре имени Ленинского комсомола. Сергей Стасюк так говорит о себе: «Мой город — это театр, это деревья вокруг него. И если есть внутреннее удовлетворение, я найду, что есть и где жить...»

«Приветствуем ребят в нашем коллективе! Надеемся, что их яркая индивидуальность раскроется в спектаклях нашего театра!» — заключили в театре.