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Сцена / Новости

Театральная премия «Золотая Маска» претерпит ряд изменений

26.09.2024 15:15|ПсковКомментариев: 0

Театральная премия «Золотая Маска» претерпит ряд изменений, в частности, возможен переход к оценке спектакля целиком и отказ от частных номинаций; предлагается вручать «Маску» театру, а не режиссеру, а также изменить составы жюри и экспертных советов.

На фото: обладательница «Золотой маски» Наталья Петрова / Псковский театр драмы

«Начало всем переменам, которые будут в "Золотой Маске", уже положено, мы провели большую подготовительную работу. Сейчас результаты этой работы будут обсуждаться с театральным сообществом на конференции. После обсуждения (...) все предложения будут направлены в центральный аппарат СТД (Союз театральных деятелей - ред.), там все будет отсмотрено и все предложения будут (...) обсуждены на секретариата СТД», - сказал президент премии, председатель СТД Владимир Машков журналистам по итогам конференции.

Окончательные решения об изменениях «Маски» могут быть озвучены в ноябре. В начале все нововведения будут обсуждены с театральным сообществом. В частности, планируется решить судьбу количества номинаций, будут ли сохранены частные номинации премии или же спектакль будет оцениваться целиком.

Как отметил на конференции «Пути и перспективы развития Премии и Фестиваля «Золотая Маска» вице-президент премии, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, после завершения прошлой премии были собраны предложения и мнения от театрального сообщества по поводу премии и фестиваля. Всего было подготовлено 50 наработок.

«Когда мы собрали все предложения уважаемых экспертов, членов жюри, руководителей российских театров, мы первое что заключили и сделали вывод, что кажется неправильным (...) что у нас одна Маска за лучший спектакль в каждом конкурсе. Нам кажется неправильным совершенно наличие такого большого количества частных номинаций, а тем не менее в тех предложениях, которые мы получили, которые мы обсуждали, есть предложения внести еще одну частную номинацию и в драму, и в музыкальный театр и тому подобное», - сказал Крок.

Также он отметил, что необходимо сделать так, чтобы Маску получал театр, а не отдельно режиссёр, получивший ее за спектакль. «Ведь мы знаем, как часто происходит - получает режиссёр, который поставил в региональном театре, и эта Маска уезжает к нему, и у театра не остается ничего. Поэтому, в нашей дискуссии мы пришли к тому, что нужно все-таки изменить сегодняшнюю структуру получения "Золотых Масок". Нужно выровнять наше с вами культурное театральное поле по всей стране», - сказал Крок.

«Наши предложения направлены на то, чтобы выровнять культурный театральный слой в стране, уровнять региональные и столичные театры, сделать так, чтобы каждый региональный театр знал и понимал, что в этом сезоне у нас тоже есть лучший спектакль в той или иной номинации и мы имеем полные шансы и право, получили или получим эту "Золотую Маску"», - добавил Крок.

По его мнению, необходимо внести изменения в состав жюри и экспертные советов, «чтобы не было так, что представители жюри у нас только из одной театральной профессии - театральные критики».

«Нам кажется это совершенно неправильным. Должны и в экспертном совете представлены все театральные специальности, те люди, кто занимается премией и состав жюри должен быть представлен всеми профессиями, из чего складывается наше дело», - сказал Крок.

Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля «Золотая Маска» был Игорь Костолевский. В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля «Золотая Маска», выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» стал Владимир Машков, пишет «Интерфакс».

Напомним, спектакль псковского театра «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова боролся за «Золотую маску» в семи номинациях и получил награды «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова). 

Помимо этого, в 2020 году спектакль «Ревизор» Псковского театра драмы был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана». 

Теги: #золотая маска
Источник: Псковская Лента Новостей
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